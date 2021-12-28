Маленькій лучанці Алевтинці Приходько збирають 38 тисяч гривень на реабілітацію в Москві

Маленькій лучанцізбирають 38 000 гривень на реабілітацію після операції. Гроші потрібні вже на 24 січня.Про це написала волонтеркау Фейсбуку.Раніше дівчинці збирали 350 000грн на операцію в Морозовській лікарні в Москві. Операція була дуже складна, тривала понад 12 годин і дівчинка досі перебуває у важкому стані: вже при свідомості але ще в реанімації."Так як кістки черепа були вже в критичному стані, змінювали титинові пластини та робили ще безліч складних маніпуляцій з черепом дитини (є опис в публікація нижче) - організм не радо реагує на все це і потрібні ще витрати на реанімацію (залишають дитину там ще на 2 тижні, орієнтовно). Виставили рахунок +100 тис.рублів до оплати (це ~38 000грн). Треба проплатити в понеділок-вівторок, в Юлі (мами) нема таких коштів", - написала Роксолана Несторук.Реквізити Приватбанк: