У Німеччині знайшли рештки солдата з Волині, який вважався зниклим безвісти 80 років





Про це на своїй сторінці у Дмитро Кулеба.



За його словами, у 2021 році в одному з районів Бремена на півночі Німеччини розпочалася підготовка до промислового будівництва. Будівельний майданчик мав бути розташований на місці засипаного піском колишнього кладовища часів ІІ Світової війни – це місце було похованням радянських військовополонених і примусових робітників, яке було відоме як «російське кладовище».



Українські дипломати у Генеральному консульстві України в Гамбурзі дізналися про плани будівництва та, будучи переконані, що це кладовище не «російське», а радянське, допустили, що серед радянських військовополонених та примусових робітників могли бути українці.



Українські дипломати разом із місцевими активістами звернулися до місцевої влади та наполягли на важливості для України дослідження цього місця і гідного вшанування усіх жертв. Вони добилися призупинки будівництва та проведення ретельного історичного дослідження, яке, за словами Кулеби, розкрило сенсацію.



Кладовище було засипане шаром піску і понад 300 поховань могли залишатися забутими і без належного вшанування.



«Завдяки роботі дипломатів, влада Бремена оголосила про початок масштабних археологічних розкопок. Робота розпочалася у серпні 2021 року. Дипломати організували поїздку п’яти студентів-археологів КНУ ім. Т.Шевченка під керівництвом кандидатки історичних наук Тетяни Пастушенко. З 15 по 29 серпня вони взяли безпосередню участь у розкопках. Саме українські студенти виявили перші знахідки (окремі кості, солдатські номерні жетони)», – розповів Кулеба.



Один із жетонів під номером 14683 належав українському солдату Івану Пастернаку, який потрапив у полон під час війни.



МЗС звернулося до дослідників Національного музею історії України у Другій світовій війні, аби знайти його родичів, і вже в грудні у Львові знайшли сім’ю Івана – його доньку Марію Іванівну та трьох онуків - Василя, Лідію та Галину. Іван Пастернак до цього часу вважався зниклим безвісти.



Крім Івана Пастернака, на кладовищі ідентифікували Сергія Селика (Зелика), уродженця Київської області 1921 р.н., та Миколу Ковальчука 1915 р.н. з Волині. Родичів Сергія спільними зусиллями з музеєм вже вдалося знайти, а родичів Миколи ще шукають.



Розкопки триватимуть до березня 2022 року, оскільки на місці ще є неідентифіковані рештки.



«Ця історія важлива з декількох причин. По-перше, ми повертаємо Україні Україну, нашу історію і нашу пам’ять.



По-друге, перевертаємо громадську думку в Німеччині та ламаємо російський міф про те, що все «радянське» – це «російське», а відповідно, і всі хибні трактування про росіян як єдину «жертву» нацистської Німеччини, перед якою є «особлива відповідальність», – резюмував Кулеба.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Німеччині в одному з районів Бремена знайшли рештки солдатів з України, які протягом 80 років вважалися зниклими безвісти. Серед них є і солдат з Волині.Про це на своїй сторінці у фейсбуці у п’ятницю розповів глава МЗСЗа його словами, у 2021 році в одному з районів Бремена на півночі Німеччини розпочалася підготовка до промислового будівництва. Будівельний майданчик мав бути розташований на місці засипаного піском колишнього кладовища часів ІІ Світової війни – це місце було похованням радянських військовополонених і примусових робітників, яке було відоме як «російське кладовище».Українські дипломати у Генеральному консульстві України в Гамбурзі дізналися про плани будівництва та, будучи переконані, що це кладовище не «російське», а радянське, допустили, що серед радянських військовополонених та примусових робітників могли бути українці.Українські дипломати разом із місцевими активістами звернулися до місцевої влади та наполягли на важливості для України дослідження цього місця і гідного вшанування усіх жертв. Вони добилися призупинки будівництва та проведення ретельного історичного дослідження, яке, за словами Кулеби, розкрило сенсацію.Кладовище було засипане шаром піску і понад 300 поховань могли залишатися забутими і без належного вшанування.«Завдяки роботі дипломатів, влада Бремена оголосила про початок масштабних археологічних розкопок. Робота розпочалася у серпні 2021 року. Дипломати організували поїздку п’яти студентів-археологів КНУ ім. Т.Шевченка під керівництвом кандидатки історичних наук. З 15 по 29 серпня вони взяли безпосередню участь у розкопках. Саме українські студенти виявили перші знахідки (окремі кості, солдатські номерні жетони)», – розповів Кулеба.Один із жетонів під номером 14683 належав українському солдату, який потрапив у полон під час війни.МЗС звернулося до дослідників Національного музею історії України у Другій світовій війні, аби знайти його родичів, і вже в грудні у Львові знайшли сім’ю Івана – його донькута трьох онуків -та. Іван Пастернак до цього часу вважався зниклим безвісти.Крім Івана Пастернака, на кладовищі ідентифікували(Зелика), уродженця Київської області 1921 р.н., та. Родичів Сергія спільними зусиллями з музеєм вже вдалося знайти, а родичів Миколи ще шукають.Розкопки триватимуть до березня 2022 року, оскільки на місці ще є неідентифіковані рештки.«Ця історія важлива з декількох причин. По-перше, ми повертаємо Україні Україну, нашу історію і нашу пам’ять.По-друге, перевертаємо громадську думку в Німеччині та ламаємо російський міф про те, що все «радянське» – це «російське», а відповідно, і всі хибні трактування про росіян як єдину «жертву» нацистської Німеччини, перед якою є «особлива відповідальність», – резюмував Кулеба.

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