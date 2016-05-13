Офіс генпрокурора оскаржив запобіжний захід Порошенку

Петра Порошенка у вигляді особистого зобов'язання.



На сайті ОГП повідомляється, що прокурори наполягатимуть на арешті політика з альтернативою



Державне бюро розслідувань раніше заявляло, що особисте зобов'язання "не забезпечить належної поведінки підозрюваного Петра Порошенка", а тому



Нагадаємо, що колишньому президенту України інкримінують державну зраду у зв'язку з тим, що в 2015 році Україна купувала вугілля з окупованих Росією територій. За версією слідства, Порошенко в 2014 році вступив у змову з Віктором Медведчуком і низкою інших осіб для реалізації схеми з постачання вугілля з ОРДЛО.



Порошенко вважає цю справу політичною.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Офіс генерального прокурора у п'ятницю, 21 січня, подав апеляційну скаргу на рішення Печерського райсуду Києва, який обрав запобіжний захід дляу вигляді особистого зобов'язання.На сайті ОГП повідомляється, що прокурори наполягатимуть на арешті політика з альтернативою внесення застави у розмірі 1 млрд грн , пише LB.ua Державне бюро розслідувань раніше заявляло, що особисте зобов'язання "не забезпечить належної поведінки підозрюваного Петра Порошенка", а тому запобіжний захід потрібно посилити.Нагадаємо, що колишньому президенту України інкримінують державну зраду у зв'язку з тим, що в 2015 році Україна купувала вугілля з окупованих Росією територій. За версією слідства, Порошенко в 2014 році вступив у змову зі низкою інших осіб для реалізації схеми з постачання вугілля з ОРДЛО.Порошенко вважає цю справу політичною. Запобіжний захід Порошенку обрали 19 січня 2022 року.

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