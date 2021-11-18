вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

22 січня – останній день реєстрації на пробне ЗНО. ВІДЕО

22 січня – останній день реєстрації на пробне ЗНО. ВІДЕО
Цьогоріч старшокласники мають заплатити 300 гривень за те, аби дізнатися, що воно таке – зовнішнє незалежне оцінювання. Щоправда, пробне ЗНО – річ не примусова, реєструватися можна за бажанням. Варто відзначити, що у минулі роки “репетиція” перед головним іспитом для вступу до вишу коштувала майже вдвічі менше.

Про це пише 12 канал.

“У ці 300 гривень закладено: 199 гривень на оплату праці залучених працівників, 50 гривень ПДВ. Ще 50 – друк зошитів, доставка, охорона, комунальні, відрядження”, – пояснює директорка Львівського регіонального центру оцінювання якості освіти Лариса Середяк.

Треба сказати, що охочим взяти участь у пробному ЗНО потрібно зареєструватися до 22 січня, оплатити ж – до 25-го. Спробувати свої сили можна лише в одному-двох предметах, саме ж тестування відбудеться 19-го та 26-го березня.

Пробне ЗНО організовують у майже всіх колишніх районних центрах: Луцьку, Горохові, Ківерцях, Рожищі, Володимирі, Нововолинську, Іваничах, Локачах, Камінь-Каширську, Любешові, Маневичах, Ковелі, Льбомлі, Ратному, Старій Вижівці, Турійську та у Світязі. Тож учням не доведеться їхати на іспит у інші райони. Щодо основного ЗНО, то зареєструватися на нього можна буде вже з 1 лютого.

Основна сесія триватиме з 23 травня до 17 червня. З відповідальністю, кажуть фахівці, випускникам потрібно підійти до вибору предметів.

“Їм потрібно зареєструватися на 4 предмети. Обов’язкові: українська мова або українська мова та література; математика або математика стандарт; іноземна мова або історія України. Четвертий предмет – за вибором учасника із загального списку”, – розповідає завідувачка відділу ЗНО Волинського ІППО Алла Корнейко.

Чимало батьків та майбутніх абітурієнтів цікавить, чи не скасують ЗНО, якщо область перейде у червону зону карантинних обмежень. У Львівському регіональному центрі оцінювання якості освіти переконують: ЗНО відбудеться за будь-яких умов.


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Волинь, ЗНО, реєстрація
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
У справі про 16-річного хлопця, який збив людей на Соборності, – нові деталі
«Меню Клопотенка – не догма»: як впроваджують реформу харчування у школах Волині
Чи безпечно їсти тепличні огірки та помідори з луцького супермаркету і ринку. ПЕРЕВІРКА НА НІТРАТИ
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Юрій Гупало Юрій
Гупало вітає з Днем Соборності України
Останні новини
На «Ягодині» службовий пес винюхав наркотики у пасажира автобуса. ФОТО
Сьогодні, 15:42
22 січня – останній день реєстрації на пробне ЗНО. ВІДЕО
Сьогодні, 15:26
Офіс генпрокурора оскаржив запобіжний захід Порошенку
Сьогодні, 14:59
У Німеччині знайшли рештки солдата з Волині, який вважався зниклим безвісти 80 років
Сьогодні, 14:41
У Луцьку встановлять нові скульптури кликунів
Сьогодні, 14:30
Схожі новини
ЗНО-2022 на Волині: що зміниться для учасників ЗНО-2022 на Волині: що зміниться для учасників
18 листопад, 2021, 16:39
Двійнята з Волині склали ЗНО з трьох предметів на найвищі бали. ВІДЕО Двійнята з Волині склали ЗНО з трьох предметів на найвищі бали. ВІДЕО
06 липень, 2021, 15:49
Волинь цього року побила рекорд за кількістю 200-бальників на ЗНО Волинь цього року побила рекорд за кількістю 200-бальників на ЗНО
06 липень, 2021, 06:11
Випускниця волинського ліцею склала ЗНО з двох предметів на найвищі бали Випускниця волинського ліцею склала ЗНО з двох предметів на найвищі бали
03 липень, 2021, 18:10
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
На «Ягодині» службовий пес винюхав наркотики у пасажира автобуса. ФОТО
Сьогодні, 15:42
 0
22 січня – останній день реєстрації на пробне ЗНО. ВІДЕО
Сьогодні, 15:26
 0
Офіс генпрокурора оскаржив запобіжний захід Порошенку
Сьогодні, 14:59
 0
У Німеччині знайшли рештки солдата з Волині, який вважався зниклим безвісти 80 років
Сьогодні, 14:41
 0
У Луцьку встановлять нові скульптури кликунів
Сьогодні, 14:30
 0
Медіа
відео
1/8