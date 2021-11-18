22 січня – останній день реєстрації на пробне ЗНО. ВІДЕО





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“У ці 300 гривень закладено: 199 гривень на оплату праці залучених працівників, 50 гривень ПДВ. Ще 50 – друк зошитів, доставка, охорона, комунальні, відрядження”, – пояснює директорка Львівського регіонального центру оцінювання якості освіти Лариса Середяк.



Треба сказати, що охочим взяти участь у пробному ЗНО потрібно зареєструватися до 22 січня, оплатити ж – до 25-го. Спробувати свої сили можна лише в одному-двох предметах, саме ж тестування відбудеться 19-го та 26-го березня.



Пробне ЗНО організовують у майже всіх колишніх районних центрах: Луцьку, Горохові, Ківерцях, Рожищі, Володимирі, Нововолинську, Іваничах, Локачах, Камінь-Каширську, Любешові, Маневичах, Ковелі, Льбомлі, Ратному, Старій Вижівці, Турійську та у Світязі. Тож учням не доведеться їхати на іспит у інші райони. Щодо основного ЗНО, то зареєструватися на нього можна буде вже з 1 лютого.



Основна сесія триватиме з 23 травня до 17 червня. З відповідальністю, кажуть фахівці, випускникам потрібно підійти до вибору предметів.



“Їм потрібно зареєструватися на 4 предмети. Обов’язкові: українська мова або українська мова та література; математика або математика стандарт; іноземна мова або історія України. Четвертий предмет – за вибором учасника із загального списку”, – розповідає завідувачка відділу ЗНО Волинського ІППО Алла Корнейко.



Чимало батьків та майбутніх абітурієнтів цікавить, чи не скасують ЗНО, якщо область перейде у червону зону карантинних обмежень. У Львівському регіональному центрі оцінювання якості освіти переконують: ЗНО відбудеться за будь-яких умов.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Цьогоріч старшокласники мають заплатити 300 гривень за те, аби дізнатися, що воно таке – зовнішнє незалежне оцінювання. Щоправда, пробне ЗНО – річ не примусова, реєструватися можна за бажанням. Варто відзначити, що у минулі роки “репетиція” перед головним іспитом для вступу до вишу коштувала майже вдвічі менше.Про це пише 12 канал “У ці 300 гривень закладено: 199 гривень на оплату праці залучених працівників, 50 гривень ПДВ. Ще 50 – друк зошитів, доставка, охорона, комунальні, відрядження”, – пояснює директорка Львівського регіонального центру оцінювання якості освіти Лариса Середяк.Треба сказати, що охочим взяти участь у пробному ЗНО потрібно зареєструватися до 22 січня, оплатити ж – до 25-го. Спробувати свої сили можна лише в одному-двох предметах, саме ж тестування відбудеться 19-го та 26-го березня.Пробне ЗНО організовують у майже всіх колишніх районних центрах: Луцьку, Горохові, Ківерцях, Рожищі, Володимирі, Нововолинську, Іваничах, Локачах, Камінь-Каширську, Любешові, Маневичах, Ковелі, Льбомлі, Ратному, Старій Вижівці, Турійську та у Світязі. Тож учням не доведеться їхати на іспит у інші райони. Щодо основного ЗНО, то зареєструватися на нього можна буде вже з 1 лютого.Основна сесія триватиме з 23 травня до 17 червня. З відповідальністю, кажуть фахівці, випускникам потрібно підійти до вибору предметів.“Їм потрібно зареєструватися на 4 предмети. Обов’язкові: українська мова або українська мова та література; математика або математика стандарт; іноземна мова або історія України. Четвертий предмет – за вибором учасника із загального списку”, – розповідає завідувачка відділу ЗНО Волинського ІППО Алла Корнейко.Чимало батьків та майбутніх абітурієнтів цікавить, чи не скасують ЗНО, якщо область перейде у червону зону карантинних обмежень. У Львівському регіональному центрі оцінювання якості освіти переконують: ЗНО відбудеться за будь-яких умов.

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