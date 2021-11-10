На «Ягодині» службовий пес винюхав наркотики у пасажира автобуса. ФОТО

У пункті пропуску «Ягодин» прикордонники затримали рейсовий автобусом сполученням «Херсон – Зелена Гура», який прямував до Польщі, де один із пасажирів перевозив наркотики.Про це інформують у Західного регіонального управління Держприкордонслужби України-Західний кордон.Під час огляду транспортного засобу на подорожнього спрацював службовий собака прикордонників з пошуку наркотичної речовини.Згодом, під час більш детального огляду, правоохоронці виявили в кишенях верхнього одягу та під сидінням пасажира поліетиленові пакетики з вмістом речовини темно-зеленого кольору схожою на марихуану та порошкоподібну речовину білого кольору зі слів чоловіка – амфетамін, а також приладдя для їхнього споживання.Вага виявленого склала близько 39 грамів.За фактом прикордонники Волинського загону направили повідомлення до компетентних правоохоронних органів про виявлення ознак кримінального правопорушення, відповідальність за яке передбачена ст. 305 Кримінального кодексу України «Контрабанда наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів чи прекурсорів або фальсифікованих лікарських засобів».