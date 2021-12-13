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На Волині у рекреаційних зонах встановили електрозаправки

На Волині у рекреаційних зонах встановили електрозаправки
Електрозаправки вже встановлені на нещодавно збудованих рекреаційних комплексах «Лісовичок» у смт Колки Камінь-Каширського р-ну, поблизу смт Маневичі та недалеко від м. Володимир (с. Житані). Такі уже облаштовують на «Лісовичку», що збудовані держпідприємствами «Ратнівське ЛМГ» (с. Лучичі Забродівської ТГ) та «Любомльське ЛГ» (с. Згорани Ковельського р-ну).

Про це повідомляють у пресслужбі ВОУЛМГ.

Ідею встановити електрозаправки висловив начальник управління Олександр Кватирко. Крім того, що це екологічно, затребувано серед сучасних водіїв, такі заправки можуть бути дієвим інструментом для додаткового залучення клієнтів і зростання відвідуваності. Зарядити акумулятор автомобіля справа не швидка, тож водій та пасажири точно захочуть прогулятися територією рекреаційного пункту, випити смачної кави чи лісового чаю. Чи й навіть пообідати. Всі ці послуги можна отримати безпосередньо у «Лісовичку».

Тепер власники електромобілів можуть планувати подорож на Волинь, не боячись зупинитися на півшляху. Електрозаправки вже відображаються на картах електрозаправок України. Наприклад таких, як plugshare.com , autogeek.com.ua, hevcars.com.ua та інші.

Користуватися досить легко. Вона має два типи зарядних пристроїв: Type 1 (J1772) та Type 2 (Mennekes), для різних автомобілів.

Щоб отримати доступ до зарядної станції, власнику електрокара необхідно скористатися мобільним додатком АЕ Charging Point.

Після реєстрації будуть доступні такі функції як:

*увімкнення/вимкнення зарядного пристрою;

*перегляд її статусу зайнята/вільна;

*можливість зарезервувати конектор;

*переглянути баланс, поповнити баланс;

*переглянути кількість спожитої електроенергії.

Ми розуміємо, що зараз екологічний транспорт стає все популярнішим, тож така інфраструктура, створена волинськими лісівниками, – це вже не данина моді і не просто тренд, а необхідність.
На Волині у рекреаційних зонах встановили електрозаправки

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Теги: рекреаційні комплекси, Волинь, ВОУЛМГ, електрозаправки
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