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Івано-Франківська область переходить у «червону» зону

Івано-Франківська область переходить у «червону» зону
"Червоний" рівень епідемічної небезпеки запроваджують в Івано-Франківській області з 24 січня.

Про це повідомив міністр Кабміну Олег Немчінов у телеграм-каналі.

Немчінов повідомляє, що 21 січня відбулося позачергове засідання Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

Вказано, що за результатами Державна комісія вирішила встановити з 00 години 00 хвилин 24 січня 2022 року "червоний" рівень епідемічної небезпеки на території Івано-Франківської області.

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Теги: Україна, червона зона, карантин
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