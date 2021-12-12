Івано-Франківська область переходить у «червону» зону





Про це повідомив міністр Кабміну Олег Немчінов у телеграм-каналі.



Немчінов повідомляє, що 21 січня відбулося позачергове засідання Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.



Вказано, що за результатами Державна комісія вирішила встановити з 00 години 00 хвилин 24 січня 2022 року "червоний" рівень епідемічної небезпеки на території Івано-Франківської області.

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