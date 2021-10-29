Через підрядника у селі Піща не добудували школу





Про це у коментарі Сергій Мовенко.



Школу в селі Піща мали добудувати за кошти ДФРР. Загальна кошторисна вартість будівництва становить 56 мільйонів гривень. У 2021 році на зведення школи були передбачені 28 мільйонів, з яких кошти державного бюджету – понад 25 мільйонів та кошти місцевих бюджетів – близько 3 мільйонів гривень. Завершити усі будівельні роботи планували 31 грудня 2021 року.



Проте 8,9 мільйона гривень ДФРР повернули до державного бюджету. Левова частка цих грошей – кошти на будівництво школи в селі Піща. Зі слів Мовенка, причиною повернення коштів став ненадійний підрядник.



«Щодо школи у Піщі, то є велика проблема з підрядником. Щодо всіх об’єктів цього підрядника є кримінальні провадження. Дуже ненадійний підрядник, не вкладався у строки відповідно до договору. Це призвело до того, що кошти ДФРР, які не були перехідними, втрачені», – пояснив він.



Проте, переконує чиновник, школу таки добудують: «Є вихід з цієї ситуації, є закумульовані кошти з інших джерел, тож школу добудуємо». Однак, звідки в обласному чи місцевих бюджетах відшукають потрібні кошти, Сергій Мовенко не уточнив.



Підрядником на згаданому об’єкті є ТзОВ «Луцькомунбд», яке у 2018 році виграло тендер на реконструкцію школи, запропонувавши найнижчу ціну – 48,8 мільйона гривень.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Школу в селі Піща не ввели в експлуатацію через те, що підрядник не виконав робіт, а кошти, які були виділені на будівництво, повернули в державний бюджет.Про це у коментарі Інформаційному агентству Волинські Новини повідомив перший заступник голови Волинської ОДАШколу в селі Піща мали добудувати за кошти ДФРР. Загальна кошторисна вартість будівництва становить 56 мільйонів гривень. У 2021 році на зведення школи були передбачені 28 мільйонів, з яких кошти державного бюджету – понад 25 мільйонів та кошти місцевих бюджетів – близько 3 мільйонів гривень. Завершити усі будівельні роботи планували 31 грудня 2021 року.Проте 8,9 мільйона гривень ДФРР повернули до державного бюджету. Левова частка цих грошей – кошти на будівництво школи в селі Піща. Зі слів Мовенка, причиною повернення коштів став ненадійний підрядник.«Щодо школи у Піщі, то є велика проблема з підрядником. Щодо всіх об’єктів цього підрядника є кримінальні провадження. Дуже ненадійний підрядник, не вкладався у строки відповідно до договору. Це призвело до того, що кошти ДФРР, які не були перехідними, втрачені», – пояснив він.Проте, переконує чиновник, школу таки добудують: «Є вихід з цієї ситуації, є закумульовані кошти з інших джерел, тож школу добудуємо». Однак, звідки в обласному чи місцевих бюджетах відшукають потрібні кошти, Сергій Мовенко не уточнив.Підрядником на згаданому об’єкті є ТзОВ «Луцькомунбд», яке у 2018 році виграло тендер на реконструкцію школи, запропонувавши найнижчу ціну – 48,8 мільйона гривень.

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