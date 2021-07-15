Куріння біля університетів у Луцьку: як студентам не отримати штраф





Наголошуємо: ми не пропагуємо куріння і запевняємо, що варто якнайшвидше позбуватися цієї шкідливої звички. Утім підготували інформацію для тих, хто поки залежний від куріння, аби унеможливити прикрі ситуації з порушеннями правил і штрафами.



Список заборонених для куріння місць дійсно чималий, до того ж, наприкінці 2021 року його розширили. Стосуються обмеження не лише тих, хто курить звичайні цигарки. Сюди ж відносять й інші тютюнові вироби чи предмети, пов’язані з їх вживанням: електронні сигарети, пристрої для споживання тютюнових виробів без їх згоряння, кальяни.



Одначе курити біля навчальних закладів було заборонено завжди. Інформаційне агентство ВолиньPost з'ясувало, як вирішують проблему з курінням у ВНЗ Луцька.



Відтак у Луцькому національному технічному університеті нам розповіли, що борються зі шкідливою звичкою шляхом нагадування про заборону, тобто за допомогою встановлення спеціальних табличок.



«Згідно з Законом України







Чи можуть виші облаштовувати місця для куріння?



Адвокат Олег Огородник пояснює: стаття 13 Закону України "Про заходи щодо попередження та зменшення вживання тютюнових виробів і їх шкідливого впливу на здоров'я населення" курити на території ВНЗ забороняє. Однак та ж сама стаття, але інша частина запроваджує, на думку адвоката, так звану колізію, оскільки у спеціально відведених місцях, а саме у приміщеннях підприємств, установ та організацій усіх форм власності курити дозволяється. А університет, власне, і є організацією навчального закладу.



«На мій погляд, якщо університет зробить спеціально відведене місце для куріння, яке буде відповідати вимогам цього закону, то фактично, це порушенням не буде, однак як трактуватимуть це правоохоронці - гарантувати не можу. Проте якщо місце для куріння, належно обладнане, розташоване не на території закладу і не є громадським - курити можна», - зазначив адвокат.



У коментарі Інформаційному агентству ВолиньPost начальниця відділу «Центр безпеки міста Луцьк» департаменту муніципальної варти Тетяна Головій пояснює: територія навчального закладу до переліку у 2 частині статті 13 відповідного закону не належить. І додає: Луцькою міською радою у 2006 році було прийнято рішення



На наше питання про спеціально відведені для куріння місця поблизу вишу пані Тетяна відповідає: якщо це територія розташована далі, аніж 100 метрів і не є вільною від куріння (не громадське місце) - курити можна, але все залежить від ситуації.



"Якщо за 150 метрів від навчального закладу розташований, наприклад, парк - курити не можна", - зазначає Тетяна Головій.



Тож ховатися з цигаркою чи «одноразкою» біля паркану не треба, бо, виявляється, Волинський національний університет знайшов компроміс.



Проректор з науково-педагогічної роботи та матеріально-технічного забезпечення Анатолій Федонюк каже: в корпусі щонайменше осіб 600, очевидно, що відсоток тих, хто курить – чималий. І відслідкувати всіх порушників бува просто неможливо. Але оскільки на території закладу курити заборонено, трохи далі від корпусів ми облаштували спеціальні місця.



«Виведені вони не у людних місцях, з дотриманням усіх норм і, звісно, спеціально обладнані: там і таблички «місце для куріння», і лавочки, і урни металічні та бетонні є. До прикладу, для студентів та працівників лабораторного корпусу таке місце у дворі між будівлями Директорії та навчальним закладом», - зазначив проректор.



Утім у будь-якому випадку слід пам'ятати: куріння шкодить вашому здоров'ю. Ба більше, якщо ви й не є заручником тютюнової залежності, але вважаєтесь пасивним курцем - ризик захворіти на рак легенів зростає на 20 %.



Довідково:





Згідно із законопроектом № 4358 забороняється курити у таких місцях:



• у ліфтах і таксофонах;

• у приміщеннях та на території закладів охорони здоров’я;

• у приміщеннях та на території навчальних закладів;

• у приміщеннях та на території спортивних і фізкультурно-оздоровчих споруд та закладів фізичної культури і спорту;

• у приміщеннях закладів ресторанного господарства;

• у приміщеннях об’єктів культурного призначення;

• у приміщеннях органів державної влади, інших державних установ, органів місцевого самоврядування;

• у приміщеннях підприємств, установ та організацій усіх форм власності;

• у приміщеннях готелів та аналогічних засобів розміщення громадян;

• у приміщеннях гуртожитків;

• на дитячих майданчиках;

• у місцях загального користування житлових будинків;

• у підземних переходах;

• у транспорті загального користування, що використовується для перевезення пасажирів, у тому числі в таксі;

• на вокзалах та станціях;

• на зупинках громадського транспорту.



За куріння у недозволеному місці можуть виписати штраф від 51 до 170 гривень. За повторне порушення протягом року штраф збільшиться від 170 до 340 гривень.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Наприкінці минулого року в Україні збільшили перелік заборонених для куріння місць, однак біля вищих навчальних закладів курити не можна було ніколи. Звісно, краще дотримуватися здорового способу життя і шкідливої звички позбутися якнайшвидше. Але навряд кількість курців після впровадження закону серед студентів чи працівників навчальних закладів зменшилась, а от порушників, ймовірно, стало більше.Утім підготували інформацію для тих, хто поки залежний від куріння, аби унеможливити прикрі ситуації з порушеннями правил і штрафами.Список заборонених для куріння місць дійсно чималий, до того ж, наприкінці 2021 року його розширили. Стосуються обмеження не лише тих, хто курить звичайні цигарки. Сюди ж відносять й інші тютюнові вироби чи предмети, пов’язані з їх вживанням: електронні сигарети, пристрої для споживання тютюнових виробів без їх згоряння, кальяни.Одначе курити біля навчальних закладів було заборонено завжди.з'ясувало, як вирішують проблему з курінням у ВНЗ Луцька.Відтак у Луцькому національному технічному університеті нам розповіли, що борються зі шкідливою звичкою шляхом нагадування про заборону, тобто за допомогою встановлення спеціальних табличок.«Згідно з Законом України «Про заходи щодо попередження та зменшення вживання тютюнових виробів і їх шкідливого впливу на здоров’я населення» куріння тютюнових виробів, а також електронних сигарет і кальянів заборонене у низці місць. До переліку таких місць входять приміщення та території навчальних закладів. Саме тому, на території ЛНТУ куріння також заборонене. У нас висять відповідні попереджувальні таблички на навчальних корпусах. Ми активно сприяємо і популяризуємо здоровий спосіб життя серед молоді і вважаємо це своєю метою, як закладу освіти», - зазначають у пресслужбі ЛНТУ.Адвокатпояснює:Закону України "Про заходи щодо попередження та зменшення вживання тютюнових виробів і їх шкідливого впливу на здоров'я населення" курити на території ВНЗ забороняє. Однак та ж сама стаття, але інша частина запроваджує, на думку адвоката, так звану колізію, оскільки, а саме у приміщеннях підприємств, установ та організацій усіх форм власності. А університет, власне, і є організацією навчального закладу.«На мій погляд, якщо університет зробить спеціально відведене місце для куріння, яке буде відповідати вимогам цього закону, то фактично, це порушенням не буде, однак як трактуватимуть це правоохоронці - гарантувати не можу. Проте якщо місце для куріння, належно обладнане, розташоване не на території закладу і не є громадським - курити можна», - зазначив адвокат.У коментаріначальниця відділу «Центр безпеки міста Луцьк» департаменту муніципальної вартипояснює:І додає: Луцькою міською радою у 2006 році було прийнято рішення «Про впорядкування вживання тютюнових виробів на території міста Луцька» , а пунктом 3 чітко визначено місця, де тютюнокуріння заборонене. До того ж, курити не можна й у 100-метровій зоні навколо них.На наше питання про спеціально відведені для куріння місця поблизу вишу пані Тетяна відповідає: якщо це територія розташована, але все залежить від ситуації."Якщо за 150 метрів від навчального закладу розташований, наприклад, парк - курити не можна", - зазначає Тетяна Головій.Тож ховатися з цигаркою чи «одноразкою» біля паркану не треба, бо, виявляється, Волинський національний університет знайшов компроміс.Проректор з науково-педагогічної роботи та матеріально-технічного забезпеченнякаже: в корпусі щонайменше осіб 600, очевидно, що відсоток тих, хто курить – чималий. І відслідкувати всіх порушників бува просто неможливо. Але оскільки на території закладу курити заборонено, трохи далі від корпусів ми облаштували спеціальні місця.«Виведені вони не у людних місцях, з дотриманням усіх норм і, звісно, спеціально обладнані: там і таблички «місце для куріння», і лавочки, і урни металічні та бетонні є. До прикладу, для студентів та працівників лабораторного корпусу таке місце у дворі між будівлями Директорії та навчальним закладом», - зазначив проректор.Утім у будь-якому випадку слід пам'ятати: куріння шкодить вашому здоров'ю. Ба більше, якщо ви й не є заручником тютюнової залежності, але вважаєтесь пасивним курцем - ризик захворіти на рак легенів зростає на 20 %.

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