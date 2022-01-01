вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

У Луцьку збудують льодову арену

У Луцьку збудують льодову арену
У Луцьку збудують ще одну льодову арену. Відомо, що розміститься нова локація на вулиці Глушець – на місці колишнього іподрому. До слова, звести арени хочуть не тільки на Волині, а в 19 містах України. На все передбачають п’ять мільярдів чотириста тисяч гривень.

Про це повідомяє 12 канал.

Нині на Волині є одна крита ковзанка – “Снігова королева” у Луцьку. Її збудували у 2007, ще через рік зробили дах. У Луцьку за будівництво льодового палацу не бралися би, адже це дуже затратно. Ідея прийшла зі столиці. В рамках “Великого будівництва” планують звести 19 сучасних льодових майданчиків в Україні. Серед міст і Луцьк. Майже все – за державний кошт, 10% – співфінансування з обласного бюджету. За словами директора департаменту сім’ї, молоді і спорту Луцькради Володимира Захожого, це близько 150 мільйонів на арену в Луцьку. Тож відмовитися від такої пропозиції, кажуть, було би гріхом. Усього ж у льодові палаци інвестують 5 мільярдів 400 тисяч гривень.

Місце для нової арени, колишній іподром, зараз обстежують геологи. Вони мають дослідити якість ґрунту і зробити висновок: підходить він для такого будівництва чи ні.

До слова, якщо велику арену із 450 місцями для глядачів зведуть, її утримання та обслуговування впаде на плечі міста. Такий об’єкт потягне в середньому мільйон у місяць. Тому на льодовій арені треба буде якось заробляти. Тому, кажуть, будуть всіляко популяризувати та розвивати хокей на Волині. А ще започатковувати нові види спорту: наприклад, фігурне катання чи перегони на ковзанах.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: льодова арена, Луцьк
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 1
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Міст ч/р Стир в р-ні Яровиці з під'їздними дорогами коштує максимум до мільярда гривень.
Відповісти
Вибір редактора
У справі про 16-річного хлопця, який збив людей на Соборності, – нові деталі
«Меню Клопотенка – не догма»: як впроваджують реформу харчування у школах Волині
Чи безпечно їсти тепличні огірки та помідори з луцького супермаркету і ринку. ПЕРЕВІРКА НА НІТРАТИ
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Юрій Гупало Юрій
Гупало вітає з Днем Соборності України
Останні новини
Де у Луцьку не буде світла завтра, 22 січня
Сьогодні, 19:00
У Луцьку збудують льодову арену
Сьогодні, 18:30
Бабуся з Волині підкорює «ТikTok»: відео набирають сотні тисяч переглядів. ВІДЕО
Сьогодні, 17:57
«Термінал не працює»: як підприємці на Волині впроваджують РРО
Сьогодні, 17:26
Волинські рятувальники витягнули із замету «швидку», яка їхала на виклик до хворої жінки
Сьогодні, 17:19
Схожі новини
У Луцьку збудують нову льодову арену У Луцьку збудують нову льодову арену
16 січень, 17:40
Де у Луцьку не буде світла завтра, 22 січня Де у Луцьку не буде світла завтра, 22 січня
Сьогодні, 19:00
«Термінал не працює»: як підприємці на Волині впроваджують РРО «Термінал не працює»: як підприємці на Волині впроваджують РРО
Сьогодні, 17:26
У Луцьку встановлять нові скульптури кликунів У Луцьку встановлять нові скульптури кликунів
Сьогодні, 14:30
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Де у Луцьку не буде світла завтра, 22 січня
Сьогодні, 19:00
 0
У Луцьку збудують льодову арену
Сьогодні, 18:30
 0
Бабуся з Волині підкорює «ТikTok»: відео набирають сотні тисяч переглядів. ВІДЕО
Сьогодні, 17:57
 0
«Термінал не працює»: як підприємці на Волині впроваджують РРО
Сьогодні, 17:26
 0
Волинські рятувальники витягнули із замету «швидку», яка їхала на виклик до хворої жінки
Сьогодні, 17:19
 0
Медіа
відео
1/8