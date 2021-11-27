Якою буде погода на Волині у неділю, 23 січня
Сьогодні, 20:00
У неділю, 23 січня, на Волині буде хмарна погода з проясненнями.
Про це повідомляє Волинський обласний центр з гідрометеорології.
Синоптики прогнозують, що вночі буде без істотних опадів, а вдень місцями падатиме невеликий сніг. На дорогах буде ожеледиця.
Вітер на Волині дутиме північно-західний зі швидкістю 7-12 метрів за секунду.
Температура повітря вночі 23 січня на Волині становитиме 5-10° морозу, а вдень коливатиметься від 2 до 7° морозу.
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Про це повідомляє Волинський обласний центр з гідрометеорології.
Синоптики прогнозують, що вночі буде без істотних опадів, а вдень місцями падатиме невеликий сніг. На дорогах буде ожеледиця.
Вітер на Волині дутиме північно-західний зі швидкістю 7-12 метрів за секунду.
Температура повітря вночі 23 січня на Волині становитиме 5-10° морозу, а вдень коливатиметься від 2 до 7° морозу.
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