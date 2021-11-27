Якою буде погода на Волині у неділю, 23 січня





Про це повідомляє Волинський обласний центр з гідрометеорології.



Синоптики прогнозують, що вночі буде без істотних опадів, а вдень місцями падатиме невеликий сніг. На дорогах буде ожеледиця.



Вітер на Волині дутиме північно-західний зі швидкістю 7-12 метрів за секунду.



Температура повітря вночі 23 січня на Волині становитиме 5-10° морозу, а вдень коливатиметься від 2 до 7° морозу.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У неділю, 23 січня, на Волині буде хмарна погода з проясненнями.Про це повідомляє Волинський обласний центр з гідрометеорології.Синоптики прогнозують, що вночі буде без істотних опадів, а вдень місцями падатиме невеликий сніг. На дорогах буде ожеледиця.Вітер на Волині дутиме північно-західний зі швидкістю 7-12 метрів за секунду.Температура повітря вночі 23 січня на Волині становитиме 5-10° морозу, а вдень коливатиметься від 2 до 7° морозу.

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