Погода у Луцьку та Волинській області на завтра, 22 січня
Сьогодні, 20:00
У суботу, 22 січня, на Волині буде хмарно, сніжитиме.
Про це інформує Волинський обласний центр з гідрометеорології.
На дорогах – ожеледиця.
Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі 2-7° морозу, вдень 0-5° морозу.
Хмарна погода протримається у Луцьку увесь день. Сніг йтиме весь день, щоправда до вечора він стане слабшим.
Температура вночі від -3 до -1⁰, вдень від -1° до -3°.
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Про це інформує Волинський обласний центр з гідрометеорології.
На дорогах – ожеледиця.
Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі 2-7° морозу, вдень 0-5° морозу.
Хмарна погода протримається у Луцьку увесь день. Сніг йтиме весь день, щоправда до вечора він стане слабшим.
Температура вночі від -3 до -1⁰, вдень від -1° до -3°.
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