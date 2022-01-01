Погода у Луцьку та Волинській області на завтра, 22 січня





Про це інформує Волинський обласний центр з гідрометеорології.



На дорогах – ожеледиця.



Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі 2-7° морозу, вдень 0-5° морозу.



Хмарна погода протримається у Луцьку увесь день. Сніг йтиме весь день, щоправда до вечора він стане слабшим.



Температура вночі від -3 до -1⁰, вдень від -1° до -3°.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У суботу, 22 січня, на Волині буде хмарно, сніжитиме.Про це інформує Волинський обласний центр з гідрометеорології.На дорогах – ожеледиця.Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі 2-7° морозу, вдень 0-5° морозу.Хмарна погода протримається у Луцьку увесь день. Сніг йтиме весь день, щоправда до вечора він стане слабшим.Температура вночі від -3 до -1⁰, вдень від -1° до -3°.

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