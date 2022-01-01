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Погода у Луцьку та Волинській області на завтра, 22 січня

Погода у Луцьку та Волинській області на завтра, 22 січня
У суботу, 22 січня, на Волині буде хмарно, сніжитиме.

Про це інформує Волинський обласний центр з гідрометеорології.

На дорогах – ожеледиця.

Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі 2-7° морозу, вдень 0-5° морозу.

Хмарна погода протримається у Луцьку увесь день. Сніг йтиме весь день, щоправда до вечора він стане слабшим.

Температура вночі від -3 до -1⁰, вдень від -1° до -3°.

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Теги: погода, Луцьк, Волинь
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