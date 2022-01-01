Маленька волинянка відрізала волосся на перуки онкохворим дітям. ФОТО

Павлина Слюсарук ще не так давно була володаркою довгого розкішного волосся. Проте дівчина вирішила змінити імідж, підстригтися, а косу віддати на виготовлення перуки для онкохворих діток.



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Павлина – середня дитина в родині Слюсаруків, у неї є ще старша сестра Юстина та молодший братик Наум. Дівчинка навчається у третьому класі місцевої школи №2, захоплюється танцями та малюванням.



Ідею змінити імідж Павлина виношувала декілька місяців після перегляду мультфільму, врешті, наприкінці грудня, вирішила обрізати довгі коси, які виросли вже нижче пояса. Про ідею розповіла мамі, яка підтримала доньку, лиш порадила їй добре обдумати рішення, щоб потім не довелося шкодувати.



Обрізану косу дівчинка вирішила не залишати собі на згадку. Адже є люди, яким вона принесе більше користі, ніж зберігання у шафі. Волосся довжиною понад 35 см передали львівській благодійній організації “Hair for Share”, яка займається виготовленням натуральних перук для онкохворих.



“Я побачила відео в інтернеті, де маленькі дітки без волосся, питала у мами, чому у них немає волосся. Вона розповіла, що вони хворіють на рак і у них воно випадає. Мені було їх дуже шкода.”, – розповідає Павлина.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 8-річнаще не так давно була володаркою довгого розкішного волосся. Проте дівчина вирішила змінити імідж, підстригтися, а косу віддати на виготовлення перуки для онкохворих діток.Про це пише БУГ. Павлина – середня дитина в родині Слюсаруків, у неї є ще старша сестрата молодший братик. Дівчинка навчається у третьому класі місцевої школи №2, захоплюється танцями та малюванням.Ідею змінити імідж Павлина виношувала декілька місяців після перегляду мультфільму, врешті, наприкінці грудня, вирішила обрізати довгі коси, які виросли вже нижче пояса. Про ідею розповіла мамі, яка підтримала доньку, лиш порадила їй добре обдумати рішення, щоб потім не довелося шкодувати.Обрізану косу дівчинка вирішила не залишати собі на згадку. Адже є люди, яким вона принесе більше користі, ніж зберігання у шафі. Волосся довжиною понад 35 см передали львівській благодійній організації “Hair for Share”, яка займається виготовленням натуральних перук для онкохворих.“Я побачила відео в інтернеті, де маленькі дітки без волосся, питала у мами, чому у них немає волосся. Вона розповіла, що вони хворіють на рак і у них воно випадає. Мені було їх дуже шкода.”, – розповідає Павлина.

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