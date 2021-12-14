«Велике будівництво» на Волині: що вдалося зробити за минулий рік

Володимира Зеленського «Великого будівництво».



Відтак, у 2021 році вдалося реалізувати 24 об’єкти. Це – 2 школи, садочок, об’єкт культурної спадщини, басейн та стадіон, 13 сільських амбулаторій, 3 приймальних відділення та проєкт каналізування.



Про це розповів голова ОДА Юрій Погуляйко на своїй сторінці у



МЕДИЦИНА



Так, у сфері охорони здоров’я проведена реконструкція та будівництво 3 приймальних відділень та 13-ти амбулаторій. Зокрема, це приймальні відділення Ковельському МТМО, Луцькій міській та Волинській обласній лікарні. А також тривала реконструкція 13-ти амбулаторій: в селах Пульмо, Бихів, Облапи, Боровичі, Велика Глуша, Литовеж, Журавичі, Жидичин, Сокіл, Уховецьк та селищах Устилуг та Люблинець.



Однак, мова не лише про реконструкцію та будівництво медзакладів, а й про придбання потужного медичного обладнання. Лише для приймальних відділень закуплено обладнання на 120 млн грн. Це 1 УЗД-апарат, 5 КТ, 3 рентгени та 1 ангіограф. Зокрема, по одному КТ закупили для Нововолинського і Любомльського приймальних відділень, 1 УЗД для Камінь-Каширського. Решта обладнання вже для завершених у 2021 році приймальних: Волинська обласна лікарня (1 КТ, 1 рентген), Луцька міська лікарня (1 КТ, 1 рентген), Ковельська МТМО (1 КТ, 1 рентген, 1 ангіограф).



СПОРТ



Проводилися будівельні та відновлювальні роботи і на об’єктах спортивної інфраструктури. Для прикладу, днями відкрито оновлений спортивний комплекс на базі ЛНТУ та завершені роботи на стадіоні Локомотив у місті Ковелі.



У рамках ініціативи Президента «Здорова Україна» створено 12 активних парків, які є не просто спортивними майданчиками, це – сучасний спосіб об’єднати друзів, родини, колег та залучити якомога більше людей до здорового способу життя.



ОСВІТА та КУЛЬТУРА



У 2021 році завдяки програмі «Велике будівництво» вдалось створити сучасні комфортні умови для 720 школярів та 493 дітей дошкільного віку, адже збудовано та реконструйовано школу в с.Башлики та НВК у с.Вербка. Також завершується будівництво нового двоповерхового навчального закладу у селі Піща Ковельського району. Школа розрахована на 320 учнівських місць.



Також з нагоди 150-річчя з дня народження Лесі Українки на Волині відреставровано Білий та Сірий будинки Косачі у с.Колодяжне. На це з державного бюджету спрямували понад 11 млн грн. Це історична пам’ятка національного значення, яка вже не один рік потребувала відновлення. Адже подивитися на будинок Лесі Українки щороку приїжджає до 25 тисяч відвідувачів.



ДОРОГИ



Відремонтовано 149 км місцевих автошляхів та 253 км відновлених доріг державного значення. Варто наголосити, що на розвиток мережі волинських доріг минулоріч було виділено рекордну за всі роки незалежності України суму коштів та вперше за 50 років відремонтовано автодороги до Шацьких озер.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Освіта, медицина, спорт, культура, дороги – усі ці галузі розбудовувались на Волині в 2021 році в рамках програми Президента України«Великого будівництво».Відтак, у 2021 році вдалося реалізувати 24 об’єкти. Це – 2 школи, садочок, об’єкт культурної спадщини, басейн та стадіон, 13 сільських амбулаторій, 3 приймальних відділення та проєкт каналізування.Про це розповів голова ОДА Юрій Погуляйко на своїй сторінці у Фейсбук Так, у сфері охорони здоров’я проведена реконструкція та будівництво 3 приймальних відділень та 13-ти амбулаторій. Зокрема, це приймальні відділення Ковельському МТМО, Луцькій міській та Волинській обласній лікарні. А також тривала реконструкція 13-ти амбулаторій: в селах Пульмо, Бихів, Облапи, Боровичі, Велика Глуша, Литовеж, Журавичі, Жидичин, Сокіл, Уховецьк та селищах Устилуг та Люблинець.Однак, мова не лише про реконструкцію та будівництво медзакладів, а й про придбання потужного медичного обладнання. Лише для приймальних відділень закуплено обладнання на 120 млн грн. Це 1 УЗД-апарат, 5 КТ, 3 рентгени та 1 ангіограф. Зокрема, по одному КТ закупили для Нововолинського і Любомльського приймальних відділень, 1 УЗД для Камінь-Каширського. Решта обладнання вже для завершених у 2021 році приймальних: Волинська обласна лікарня (1 КТ, 1 рентген), Луцька міська лікарня (1 КТ, 1 рентген), Ковельська МТМО (1 КТ, 1 рентген, 1 ангіограф).Проводилися будівельні та відновлювальні роботи і на об’єктах спортивної інфраструктури. Для прикладу, днями відкрито оновлений спортивний комплекс на базі ЛНТУ та завершені роботи на стадіоні Локомотив у місті Ковелі.У рамках ініціативи Президента «Здорова Україна» створено 12 активних парків, які є не просто спортивними майданчиками, це – сучасний спосіб об’єднати друзів, родини, колег та залучити якомога більше людей до здорового способу життя.У 2021 році завдяки програмі «Велике будівництво» вдалось створити сучасні комфортні умови для 720 школярів та 493 дітей дошкільного віку, адже збудовано та реконструйовано школу в с.Башлики та НВК у с.Вербка. Також завершується будівництво нового двоповерхового навчального закладу у селі Піща Ковельського району. Школа розрахована на 320 учнівських місць.Також з нагоди 150-річчя з дня народження Лесі Українки на Волині відреставровано Білий та Сірий будинки Косачі у с.Колодяжне. На це з державного бюджету спрямували понад 11 млн грн. Це історична пам’ятка національного значення, яка вже не один рік потребувала відновлення. Адже подивитися на будинок Лесі Українки щороку приїжджає до 25 тисяч відвідувачів.Відремонтовано 149 км місцевих автошляхів та 253 км відновлених доріг державного значення. Варто наголосити, що на розвиток мережі волинських доріг минулоріч було виділено рекордну за всі роки незалежності України суму коштів та вперше за 50 років відремонтовано автодороги до Шацьких озер.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію