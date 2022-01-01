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У Луцьку на будівництві чоловік випав з четвертого поверху: зараз він – у реанімації

У Луцьку на будівництві чоловік випав з четвертого поверху: зараз він – у реанімації
У Луцьку під час будівельних робіт з четвертого поверху випав чоловік. Його госпіталізували у відділення реанімації Луцької міської клінічної лікарні.

Про це Інформаційному агентству Волинські Новини стало відомо з власних джерел.

Надзвичайна подія трапилася 20 січня, відомо, що постраждалий чоловік виконував будівельні роботи та з власної необережності впав з четвертого поверху на сходи нижніх поверхів.

Чоловіка негайно було госпіталізовано у лікарню в відділення реанімації. Він отримав важкі травми.

Як повідомили у пресслужбі ГУНП у Волинській області, вчора 51-річний мешканець Рожища під час виконання робіт випав з власної необережності з висоти четвертого поверху на сходи. Поліція внесла відомості за ст. 272 ККУ.

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Теги: випав з 4 поверху, луцьк, будівництво
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