У Луцьку на будівництві чоловік випав з четвертого поверху: зараз він – у реанімації
Сьогодні, 21:19
У Луцьку під час будівельних робіт з четвертого поверху випав чоловік. Його госпіталізували у відділення реанімації Луцької міської клінічної лікарні.
Про це Інформаційному агентству Волинські Новини стало відомо з власних джерел.
Надзвичайна подія трапилася 20 січня, відомо, що постраждалий чоловік виконував будівельні роботи та з власної необережності впав з четвертого поверху на сходи нижніх поверхів.
Чоловіка негайно було госпіталізовано у лікарню в відділення реанімації. Він отримав важкі травми.
Як повідомили у пресслужбі ГУНП у Волинській області, вчора 51-річний мешканець Рожища під час виконання робіт випав з власної необережності з висоти четвертого поверху на сходи. Поліція внесла відомості за ст. 272 ККУ.
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Про це Інформаційному агентству Волинські Новини стало відомо з власних джерел.
Надзвичайна подія трапилася 20 січня, відомо, що постраждалий чоловік виконував будівельні роботи та з власної необережності впав з четвертого поверху на сходи нижніх поверхів.
Чоловіка негайно було госпіталізовано у лікарню в відділення реанімації. Він отримав важкі травми.
Як повідомили у пресслужбі ГУНП у Волинській області, вчора 51-річний мешканець Рожища під час виконання робіт випав з власної необережності з висоти четвертого поверху на сходи. Поліція внесла відомості за ст. 272 ККУ.
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