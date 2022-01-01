У Луцьку на будівництві чоловік випав з четвертого поверху: зараз він – у реанімації





Про це Інформаційному агентству



Надзвичайна подія трапилася 20 січня, відомо, що постраждалий чоловік виконував будівельні роботи та з власної необережності впав з четвертого поверху на сходи нижніх поверхів.



Чоловіка негайно було госпіталізовано у лікарню в відділення реанімації. Він отримав важкі травми.



Як повідомили у пресслужбі ГУНП у Волинській області, вчора 51-річний мешканець Рожища під час виконання робіт випав з власної необережності з висоти четвертого поверху на сходи. Поліція внесла відомості за ст. 272 ККУ.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку під час будівельних робіт з четвертого поверху випав чоловік. Його госпіталізували у відділення реанімації Луцької міської клінічної лікарні.Про це Інформаційному агентству Волинські Новини стало відомо з власних джерел.Надзвичайна подія трапилася 20 січня, відомо, що постраждалий чоловік виконував будівельні роботи та з власної необережності впав з четвертого поверху на сходи нижніх поверхів.Чоловіка негайно було госпіталізовано у лікарню в відділення реанімації. Він отримав важкі травми.Як повідомили у пресслужбі ГУНП у Волинській області, вчора 51-річний мешканець Рожища під час виконання робіт випав з власної необережності з висоти четвертого поверху на сходи. Поліція внесла відомості за ст. 272 ККУ.

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