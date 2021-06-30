У луцькому костелі викрали скриньку з пожертвами на лікування важкохворих діток

Із костелу святих апостолів Петра і Павла, що у Луцьку, викрали скриньку із благодійними пожертвами для важкохворих дітей.Про це Інформаційному агентствуповідомила директорка БФ «З Богом у серці»З її слів, прикрий інцидент трапився 21 січня.«Сьогодні до мене подзвонив отецьі з надією запитав, чи ми приїжджали і чи забирали скриньку з пожертвами, яка знаходилась у приміщенні храму. Для мене це було шоком. Мова навіть не про гроші для хворих дітей. Це велика «підніжка» для тих людей, які вносили ці кошти, адже, як показує практика, завжди жертвують у скриньки гроші ті, у кого їх найменше, хто сам потребує і розуміє, що таке чужа біда», - зі смутком розповідає волонтерка.Зі слів жінки, особливо вражає, що крадій взяв скриньку, пройшов повз розп’яття, вийшов у двері і втік.«Хочемо вірити, що цій людині була дуже потрібна допомога, якщо вона так вчинила. Чому ця людина не звернулась по допомогу до нас, чому не звернулась до Карітас Спес, що діють при парафії Петра і Павла, де і скоїли злочин, нам невідомо. Але сподіваємось, що Господь простить цій людині цей великий гріх, і просвітить затемнені розум і серце, давши зрозуміти, що вона накоїла. Боляче розуміти, що через такий вчинок дитина, яка хворіє і сподівається на допомогу, може не отримати ліки», - каже Марія.Очільниця благодійного фонду зазначила, що аби знайти злодія та подивитися йому в очі, збирається звертатися по допомогу до поліції.Водночас волонтери БФ «З Богом у серці» просять відгукнутися людей, які могли стати випадковими свідками крадіжки або ж володіють інформацією про деталі інциденту. Звертатись можна за телефоном