На Волині триває укріплення держкордону з Білоруссю.ВІДЕО



Інженерні групи прикордонників 21 січня загороджували ділянки поблизу контрольно-пропускного пункту "Дольськ", де є ризики незаконного перетину, – розповіла Маргарита Вершиніна.



З її слів, укріплюють й інші ділянки вздовж кордону. Для монтажу, каже Маргарита Вершиніна, інженери використовують спіральний колючо-ріжучий бар'єр безпеки – єгозу, колючий дріт та сітки-рабиці.



"Укріплюють українсько-білоруський кордон майже місяць", – зазначив прикордонник відділення інженерного облаштування кордону Роман Попович. На бетонні стовпці натягують ряди єгози.



"Зв’язуємо ряди між собою, воно більш стійкіше буде. Дозволить убезпечити кордон на 90-95 % – це точно", – додав прикордонник.



Пункт пропуску "Дольськ" нині зачинений у зв’язку з тим, що білоруський пункт пропуску "Мохро" закритий на реконструкцію, – розповів молодший сержант, прикордонник Микита Лисиця.



"Протяжність кордону з Білоруссю на Волині становить 215 кілометрів. У планах огородити якнайбільшу територію", – каже речниця Волинського прикордонного загону Маргарита Вершиніна.



Нині, з її слів, огородили ділянки, де найбільша небезпека незаконного перетину. Скільки кілометрів уже укріплено – озвучити не може.



"Ситуація на кордоні із Республікою Білорусь контрольована, ми не спостерігаємо будь-яких нестандартних ситуацій з боку білоруської сторони. Працюють розвідувальні органи, тому у разі виникнення будь-яких нестандартних ситуацій готові не допустити порушення державного кордону", – зазначила речниця волинських прикордонників Маргарита Вершиніна.



Як додала речниця шостого прикордонного Волинського загону, зараз український держкордон із Республікою Білорусь волинські прикордонники посилено охороняють, виставляють додаткову кількість прикордонних нарядів та залучають резервні кадри.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На Волині триває інженерне облаштування кордону з Білоруссю.Інженерні групи прикордонників 21 січня загороджували ділянки поблизу контрольно-пропускного пункту "Дольськ", де є ризики незаконного перетину, – розповіла Суспільному речниця шостого прикордонного Волинського загонуЗ її слів, укріплюють й інші ділянки вздовж кордону. Для монтажу, каже Маргарита Вершиніна, інженери використовують спіральний колючо-ріжучий бар'єр безпеки – єгозу, колючий дріт та сітки-рабиці."Укріплюють українсько-білоруський кордон майже місяць", – зазначив прикордонник відділення інженерного облаштування кордону. На бетонні стовпці натягують ряди єгози."Зв’язуємо ряди між собою, воно більш стійкіше буде. Дозволить убезпечити кордон на 90-95 % – це точно", – додав прикордонник.Пункт пропуску "Дольськ" нині зачинений у зв’язку з тим, що білоруський пункт пропуску "Мохро" закритий на реконструкцію, – розповів молодший сержант, прикордонник"Протяжність кордону з Білоруссю на Волині становить 215 кілометрів. У планах огородити якнайбільшу територію", – каже речниця Волинського прикордонного загону Маргарита Вершиніна.Нині, з її слів, огородили ділянки, де найбільша небезпека незаконного перетину. Скільки кілометрів уже укріплено – озвучити не може."Ситуація на кордоні із Республікою Білорусь контрольована, ми не спостерігаємо будь-яких нестандартних ситуацій з боку білоруської сторони. Працюють розвідувальні органи, тому у разі виникнення будь-яких нестандартних ситуацій готові не допустити порушення державного кордону", – зазначила речниця волинських прикордонників Маргарита Вершиніна.Як додала речниця шостого прикордонного Волинського загону, зараз український держкордон із Республікою Білорусь волинські прикордонники посилено охороняють, виставляють додаткову кількість прикордонних нарядів та залучають резервні кадри.

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