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На Волині триває укріплення держкордону з Білоруссю.ВІДЕО

На Волині триває укріплення держкордону з Білоруссю.ВІДЕО
На Волині триває інженерне облаштування кордону з Білоруссю.
Інженерні групи прикордонників 21 січня загороджували ділянки поблизу контрольно-пропускного пункту "Дольськ", де є ризики незаконного перетину, – розповіла Суспільному речниця шостого прикордонного Волинського загону Маргарита Вершиніна.

З її слів, укріплюють й інші ділянки вздовж кордону. Для монтажу, каже Маргарита Вершиніна, інженери використовують спіральний колючо-ріжучий бар'єр безпеки – єгозу, колючий дріт та сітки-рабиці.

"Укріплюють українсько-білоруський кордон майже місяць", – зазначив прикордонник відділення інженерного облаштування кордону Роман Попович. На бетонні стовпці натягують ряди єгози.

"Зв’язуємо ряди між собою, воно більш стійкіше буде. Дозволить убезпечити кордон на 90-95 % – це точно", – додав прикордонник.
На Волині триває укріплення держкордону з Білоруссю.ВІДЕО

Пункт пропуску "Дольськ" нині зачинений у зв’язку з тим, що білоруський пункт пропуску "Мохро" закритий на реконструкцію, – розповів молодший сержант, прикордонник Микита Лисиця.

"Протяжність кордону з Білоруссю на Волині становить 215 кілометрів. У планах огородити якнайбільшу територію", – каже речниця Волинського прикордонного загону Маргарита Вершиніна.
На Волині триває укріплення держкордону з Білоруссю.ВІДЕО

Нині, з її слів, огородили ділянки, де найбільша небезпека незаконного перетину. Скільки кілометрів уже укріплено – озвучити не може.

"Ситуація на кордоні із Республікою Білорусь контрольована, ми не спостерігаємо будь-яких нестандартних ситуацій з боку білоруської сторони. Працюють розвідувальні органи, тому у разі виникнення будь-яких нестандартних ситуацій готові не допустити порушення державного кордону", – зазначила речниця волинських прикордонників Маргарита Вершиніна.
На Волині триває укріплення держкордону з Білоруссю.ВІДЕО

Як додала речниця шостого прикордонного Волинського загону, зараз український держкордон із Республікою Білорусь волинські прикордонники посилено охороняють, виставляють додаткову кількість прикордонних нарядів та залучають резервні кадри.

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Теги: кордон
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