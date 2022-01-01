Вік користувачів «єПідтримки» планують знизити до 12 років
Сьогодні, 08:26
Державну програму «єПідтримка» планується незабаром розширити на дітей віком 12 років.
Про це у п’ятницю, 21 січня, розповів керівник експертної групи впровадження електронних послуг Міністерства цифрової трансформації Денис Іванов, передає Укрінформ.
Зокрема, він зазначив, що програма «єПідтримка» щодо видачі 1000 грн вакцинованим українцям буде й надалі розширюватися, новинки будуть з’являтися майже щомісяця.
«Наразі 24 січня розпочинається можливість громадянам, які досягли 60 років та більше, купити як онлайн, так і офлайн ліки в аптеках», – нагадав Іванов.
Надалі, за його словами, розглядають можливість понизити віковий ценз користувачів програми.
«Тобто, щоб була можливість подати заявку та отримати виплати за програмою «єПідтримка» для громадян, починаючи з 14 років, а надалі, можливо, навіть з 12 років. Але це буде відомо більше до весни», – повідомив представник Мінцифри.
Також планують розширити напрями бізнесу, галузей, яким можна буде допомогти завдяки саме коштами програми «єПідтримка».
«Зараз ідеться, наприклад, про освітні установи та освітні послуги. Але хочу повернутися до цього питання пізніше, мабуть, у квітні-травні, коли буде офіційна інформація», – уточнив Іванов.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це у п’ятницю, 21 січня, розповів керівник експертної групи впровадження електронних послуг Міністерства цифрової трансформації Денис Іванов, передає Укрінформ.
Зокрема, він зазначив, що програма «єПідтримка» щодо видачі 1000 грн вакцинованим українцям буде й надалі розширюватися, новинки будуть з’являтися майже щомісяця.
«Наразі 24 січня розпочинається можливість громадянам, які досягли 60 років та більше, купити як онлайн, так і офлайн ліки в аптеках», – нагадав Іванов.
Надалі, за його словами, розглядають можливість понизити віковий ценз користувачів програми.
«Тобто, щоб була можливість подати заявку та отримати виплати за програмою «єПідтримка» для громадян, починаючи з 14 років, а надалі, можливо, навіть з 12 років. Але це буде відомо більше до весни», – повідомив представник Мінцифри.
Також планують розширити напрями бізнесу, галузей, яким можна буде допомогти завдяки саме коштами програми «єПідтримка».
«Зараз ідеться, наприклад, про освітні установи та освітні послуги. Але хочу повернутися до цього питання пізніше, мабуть, у квітні-травні, коли буде офіційна інформація», – уточнив Іванов.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Гупало вітає з Днем Соборності України
Останні новини
Вік користувачів «єПідтримки» планують знизити до 12 років
Сьогодні, 08:26
На Волині триває укріплення держкордону з Білоруссю.ВІДЕО
Сьогодні, 05:12
У 2021 році внаслідок російської агресії на Донбасі загинуло четверо дітей, 8 зазнали поранень
Сьогодні, 03:20
Волинь не освоїла 16 млн гривень: кошти повернуться в держбюджет
Сьогодні, 02:20
Медіа