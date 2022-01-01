Захворюваність росте: в Україні за добу виявили понад 22 тисячі інфікованих COVID-19

За добу 21 січня в Україні:◾️ зафіксували 22 473 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них серед дітей – 2838, серед медпрацівників – 535);◾️ 91 310 людей вакциновано проти COVID-19. Першу дозу отримали 31 848 людей, другу дозу – 32 863 людини, додаткову дозу отримали 748 людей, бустерну дозу – 25 851 людина.Про це свідчать дані Міністерства охорони здоров'я станом на ранок суботи, 22 січня.В Україні фіксують зростання захворюваності на COVID-19. Напередодні вперше за останні два місяці хворобу діагностували у більш ніж 20 тисяч людей — 20 156.Також за минулу добу:◾️ госпіталізували – 2 608 осіб;◾️ летальних випадків – 136;◾️ одужало – 4 610 осіб.За весь час пандемії в Україні:◾️ захворіли – 3 842 011 осіб;◾️ одужали – 3 580 878 осіб;◾️ летальних випадків – 99 129;◾️ провели ПЛР-тестувань – 17 455 150.Від початку вакцинальної кампанії щепили 15 141 199 людей, з них отримали першу дозу – 15 141 197 людей, отримали дві дози – 14 443 593 людини, отримали додаткову дозу – 12 689 людей, бустерну дозу – 193 211 людей. Загалом провели 29 790 690 щеплень.Кількість захворювань в регіонах за добу:м. Київ – 1744;Вінницька область – 1005;Волинська область – 512;Дніпропетровська область – 785;Донецька область – 701;Житомирська область – 879;Закарпатська область – 682;Запорізька область – 246;Івано-Франківська область – 2284;Київська область – 743;Кіровоградська область – 100;Луганська область – 291;Львівська область – 3293;Миколаївська область – 283;Одеська область – 1079;Полтавська область – 549;Рівненська область – 828;Сумська область – 1355;Тернопільська область – 923;Харківська область – 1159;Херсонська область – 334;Хмельницька область – 1064;Черкаська область – 357;Чернівецька область – 848;Чернігівська область – 429.Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.