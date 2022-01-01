вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  
 
Спецтема: Коронавірус COVID-19
 

Захворюваність росте: в Україні за добу виявили понад 22 тисячі інфікованих COVID-19

Захворюваність росте: в Україні за добу виявили понад 22 тисячі інфікованих COVID-19
За добу 21 січня в Україні:

◾️ зафіксували 22 473 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них серед дітей – 2838, серед медпрацівників – 535);
◾️ 91 310 людей вакциновано проти COVID-19. Першу дозу отримали 31 848 людей, другу дозу – 32 863 людини, додаткову дозу отримали 748 людей, бустерну дозу – 25 851 людина.

Про це свідчать дані Міністерства охорони здоров'я станом на ранок суботи, 22 січня.

В Україні фіксують зростання захворюваності на COVID-19. Напередодні вперше за останні два місяці хворобу діагностували у більш ніж 20 тисяч людей — 20 156.

Також за минулу добу:

◾️ госпіталізували – 2 608 осіб;
◾️ летальних випадків – 136;
◾️ одужало – 4 610 осіб.

За весь час пандемії в Україні:

◾️ захворіли – 3 842 011 осіб;
◾️ одужали – 3 580 878 осіб;
◾️ летальних випадків – 99 129;
◾️ провели ПЛР-тестувань – 17 455 150.

Від початку вакцинальної кампанії щепили 15 141 199 людей, з них отримали першу дозу – 15 141 197 людей, отримали дві дози – 14 443 593 людини, отримали додаткову дозу – 12 689 людей, бустерну дозу – 193 211 людей. Загалом провели 29 790 690 щеплень.

Кількість захворювань в регіонах за добу:

м. Київ – 1744;
Вінницька область – 1005;
Волинська область – 512;
Дніпропетровська область – 785;
Донецька область – 701;
Житомирська область – 879;
Закарпатська область – 682;
Запорізька область – 246;
Івано-Франківська область – 2284;
Київська область – 743;
Кіровоградська область – 100;
Луганська область – 291;
Львівська область – 3293;
Миколаївська область – 283;
Одеська область – 1079;
Полтавська область – 549;
Рівненська область – 828;
Сумська область – 1355;
Тернопільська область – 923;
Харківська область – 1159;
Херсонська область – 334;
Хмельницька область – 1064;
Черкаська область – 357;
Чернівецька область – 848;
Чернігівська область – 429.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: коронавірус, статистика
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Інші новини теми
За добу на Волині – понад пів тисячі хворих на ковід: де виявили найбільше
Сьогодні, 10:05
За добу в Україні виявили понад 20 тисяч інфікованих коронавірусом
21 січень, 09:09
В Україні за добу різко зросла захворюваність на коронавірус. СТАТИСТИКА
20 січень, 09:02
Оприлюднили статистику щодо коронавірусу в Україні за добу
18 січень, 09:06
всі новини теми
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
У справі про 16-річного хлопця, який збив людей на Соборності, – нові деталі
«Меню Клопотенка – не догма»: як впроваджують реформу харчування у школах Волині
Чи безпечно їсти тепличні огірки та помідори з луцького супермаркету і ринку. ПЕРЕВІРКА НА НІТРАТИ
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Юрій Гупало Юрій
Гупало вітає з Днем Соборності України
Останні новини
За добу на Волині – понад пів тисячі хворих на ковід: де виявили найбільше
Сьогодні, 10:05
Сьогодні у Луцьку створять живий «ланцюг єднання»
Сьогодні, 09:50
Захворюваність росте: в Україні за добу виявили понад 22 тисячі інфікованих COVID-19
Сьогодні, 09:11
Вік користувачів «єПідтримки» планують знизити до 12 років
Сьогодні, 08:26
У Ковельській громаді контрактникам збільшать одноразову матеріальну допомогу
Сьогодні, 07:19
Схожі новини
За добу на Волині – понад пів тисячі хворих на ковід: де виявили найбільше За добу на Волині – понад пів тисячі хворих на ковід: де виявили найбільше
Сьогодні, 10:05
400 хворих та 1 летальний випадок: ситуація з коронавірусом на Волині за добу 400 хворих та 1 летальний випадок: ситуація з коронавірусом на Волині за добу
21 січень, 09:24
За добу в Україні виявили понад 20 тисяч інфікованих коронавірусом За добу в Україні виявили понад 20 тисяч інфікованих коронавірусом
21 січень, 09:09
COVID-19 на Волині: за добу виявили 293 нових випадки, одна людина померла COVID-19 на Волині: за добу виявили 293 нових випадки, одна людина померла
20 січень, 09:19
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
За добу на Волині – понад пів тисячі хворих на ковід: де виявили найбільше
Сьогодні, 10:05
 0
Сьогодні у Луцьку створять живий «ланцюг єднання»
Сьогодні, 09:50
 0
Захворюваність росте: в Україні за добу виявили понад 22 тисячі інфікованих COVID-19
Сьогодні, 09:11
 0
Вік користувачів «єПідтримки» планують знизити до 12 років
Сьогодні, 08:26
 0
У Ковельській громаді контрактникам збільшать одноразову матеріальну допомогу
Сьогодні, 07:19
 0
Медіа
відео
1/8