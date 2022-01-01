Захворюваність росте: в Україні за добу виявили понад 22 тисячі інфікованих COVID-19
Сьогодні, 09:11
За добу 21 січня в Україні:
◾️ зафіксували 22 473 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них серед дітей – 2838, серед медпрацівників – 535);
◾️ 91 310 людей вакциновано проти COVID-19. Першу дозу отримали 31 848 людей, другу дозу – 32 863 людини, додаткову дозу отримали 748 людей, бустерну дозу – 25 851 людина.
Про це свідчать дані Міністерства охорони здоров'я станом на ранок суботи, 22 січня.
В Україні фіксують зростання захворюваності на COVID-19. Напередодні вперше за останні два місяці хворобу діагностували у більш ніж 20 тисяч людей — 20 156.
Також за минулу добу:
◾️ госпіталізували – 2 608 осіб;
◾️ летальних випадків – 136;
◾️ одужало – 4 610 осіб.
За весь час пандемії в Україні:
◾️ захворіли – 3 842 011 осіб;
◾️ одужали – 3 580 878 осіб;
◾️ летальних випадків – 99 129;
◾️ провели ПЛР-тестувань – 17 455 150.
Від початку вакцинальної кампанії щепили 15 141 199 людей, з них отримали першу дозу – 15 141 197 людей, отримали дві дози – 14 443 593 людини, отримали додаткову дозу – 12 689 людей, бустерну дозу – 193 211 людей. Загалом провели 29 790 690 щеплень.
Кількість захворювань в регіонах за добу:
м. Київ – 1744;
Вінницька область – 1005;
Волинська область – 512;
Дніпропетровська область – 785;
Донецька область – 701;
Житомирська область – 879;
Закарпатська область – 682;
Запорізька область – 246;
Івано-Франківська область – 2284;
Київська область – 743;
Кіровоградська область – 100;
Луганська область – 291;
Львівська область – 3293;
Миколаївська область – 283;
Одеська область – 1079;
Полтавська область – 549;
Рівненська область – 828;
Сумська область – 1355;
Тернопільська область – 923;
Харківська область – 1159;
Херсонська область – 334;
Хмельницька область – 1064;
Черкаська область – 357;
Чернівецька область – 848;
Чернігівська область – 429.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
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◾️ зафіксували 22 473 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них серед дітей – 2838, серед медпрацівників – 535);
◾️ 91 310 людей вакциновано проти COVID-19. Першу дозу отримали 31 848 людей, другу дозу – 32 863 людини, додаткову дозу отримали 748 людей, бустерну дозу – 25 851 людина.
Про це свідчать дані Міністерства охорони здоров'я станом на ранок суботи, 22 січня.
В Україні фіксують зростання захворюваності на COVID-19. Напередодні вперше за останні два місяці хворобу діагностували у більш ніж 20 тисяч людей — 20 156.
Також за минулу добу:
◾️ госпіталізували – 2 608 осіб;
◾️ летальних випадків – 136;
◾️ одужало – 4 610 осіб.
За весь час пандемії в Україні:
◾️ захворіли – 3 842 011 осіб;
◾️ одужали – 3 580 878 осіб;
◾️ летальних випадків – 99 129;
◾️ провели ПЛР-тестувань – 17 455 150.
Від початку вакцинальної кампанії щепили 15 141 199 людей, з них отримали першу дозу – 15 141 197 людей, отримали дві дози – 14 443 593 людини, отримали додаткову дозу – 12 689 людей, бустерну дозу – 193 211 людей. Загалом провели 29 790 690 щеплень.
Кількість захворювань в регіонах за добу:
м. Київ – 1744;
Вінницька область – 1005;
Волинська область – 512;
Дніпропетровська область – 785;
Донецька область – 701;
Житомирська область – 879;
Закарпатська область – 682;
Запорізька область – 246;
Івано-Франківська область – 2284;
Київська область – 743;
Кіровоградська область – 100;
Луганська область – 291;
Львівська область – 3293;
Миколаївська область – 283;
Одеська область – 1079;
Полтавська область – 549;
Рівненська область – 828;
Сумська область – 1355;
Тернопільська область – 923;
Харківська область – 1159;
Херсонська область – 334;
Хмельницька область – 1064;
Черкаська область – 357;
Чернівецька область – 848;
Чернігівська область – 429.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
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