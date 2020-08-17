Сьогодні у Луцьку створять живий «ланцюг єднання»
Сьогодні, 09:50
Сьогодні, 22 січня, о 12:00 до Дня Соборності України на Театральному майдані відбудеться створення символічного “ланцюга єднання”.
Про це інформують у Луцькраді.
Закликають лучан та гостей міста стати частиною масштабного та важливого дійства у Луцьку. Щоб пам'ятати - Україна неділима, а всі ми, єднаючись та підтримуючи одне одного, - українська нація.
Ланцюг буде формуватися від Театрального майдану вздовж вулиці Лесі Українки.
Метою заходу є нагадати про визначну дату в історії української державності.
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Про це інформують у Луцькраді.
Закликають лучан та гостей міста стати частиною масштабного та важливого дійства у Луцьку. Щоб пам'ятати - Україна неділима, а всі ми, єднаючись та підтримуючи одне одного, - українська нація.
Ланцюг буде формуватися від Театрального майдану вздовж вулиці Лесі Українки.
Метою заходу є нагадати про визначну дату в історії української державності.
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