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Сьогодні у Луцьку створять живий «ланцюг єднання»

Сьогодні у Луцьку створять живий «ланцюг єднання»
Сьогодні, 22 січня, о 12:00 до Дня Соборності України на Театральному майдані відбудеться створення символічного “ланцюга єднання”.

Про це інформують у Луцькраді.

Закликають лучан та гостей міста стати частиною масштабного та важливого дійства у Луцьку. Щоб пам'ятати - Україна неділима, а всі ми, єднаючись та підтримуючи одне одного, - українська нація.

Ланцюг буде формуватися від Театрального майдану вздовж вулиці Лесі Українки.

Метою заходу є нагадати про визначну дату в історії української державності.

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Теги: ланцюг, соборність
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