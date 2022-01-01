За добу на Волині – понад пів тисячі хворих на ковід: де виявили найбільше

На Волині протягом доби 21 січня зареєстрували 512 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19.Про це повідомляє Волинський обласний центр контролю та профілактики хвороб.Інформують, що з цієї кількості у районах і громадах виявили:Луцький район – 243 хворих:Луцька ТГ – 177 хворихБоратинська ТГ – 4 хворихБерестечківська ТГ – 2 хворихГорохівська ТГ – 1 хворийДоросинівська ТГ – 1 хворийКіверцівська ТГ – 15 хворихКопачівська ТГ – 1 хворийОлицька ТГ – 4 хворихПідгайцівска ТГ – 16 хворихРожищенська ТГ – 10 хворийЦуманська ТГ – 12 хворихВолодимир-Волинський район – 90 хворих:Володимир-Волинська ТГ – 35 хворихЗатурцівська ТГ – 8 хворихЗимнівська ТГ – 4 хворихІваничівська ТГ – 7 хворихЛокачинська ТГ – 2 хворихНововолинська ТГ – 31 хворихПавлівська ТГ – 2 хворихУстилузька ТГ – 1 хворий.Камінь-Каширський район – 43 хворих:Камінь- Каширська ТГ – 20 хворихМаневицька ТГ – 17 хворихПрилісненська ТГ – 6 хворихКовельський район – 136 хворих:Голобська ТГ – 2 хворихДубечненська ТГ – 5 хворихДубівська ТГ – 8 хворийЗабродівська ТГ – 6 хворихКовельська ТГ – 57 хворихКолодяжненська ТГ – 1 хворийЛюблинецька ТГ – 4 хворихРатнівська ТГ – 26 хворихСамарівська ТГ – 4 хворихСмідинська ТГ – 1 хворийСтаровижівська ТГ – 11 хворихТурійська ТГ – 10 хворихШацька ТГ – 1 хворий.Госпіталізували за добу 37 хворих, 475 – лікуються амбулаторно.Усього станом на 22 січня в області зареєстрували 106 510 випадків.Одужало – 101 744 особи (за останню добу – 199).Летальних випадків (осіб) – 2231, з них за останню добу – 3:Луцький район – 2 випадки: по одному у Городищенській та Торчинській ТГ; Ковельський район – 1 випадок у Велицькій ТГ.Методом ПЛР всього обстежили 421 954 особи, за останню добу – 1089 осіб.За добу 21 січня 2022 року проти COVID-19 в області провели 2295 щеплень. Першою дозою щепили 832 особи, другою дозою – 1029 осіб, додатковою дозою – 68 осіб, бустерною дозою – 366 осіб.Від початку вакцинальної кампанії отримали одну дозу – 334 052 людини, отримали дві дози – 310 418 людей, отримали додаткову дозу – 392 людини, бустерну дозу – 2243 людини. Загалом провели 647 105 щеплень.Епідеміологи зауважують, що вакцинація — це єдиний ефективний спосіб захистити себе від коронавірусної хвороби.