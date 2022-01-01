За добу на Волині – понад пів тисячі хворих на ковід: де виявили найбільше
Сьогодні, 10:05
На Волині протягом доби 21 січня зареєстрували 512 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19.
Про це повідомляє Волинський обласний центр контролю та профілактики хвороб.
Інформують, що з цієї кількості у районах і громадах виявили:
Луцький район – 243 хворих:
Луцька ТГ – 177 хворих
Боратинська ТГ – 4 хворих
Берестечківська ТГ – 2 хворих
Горохівська ТГ – 1 хворий
Доросинівська ТГ – 1 хворий
Ківерцівська ТГ – 15 хворих
Копачівська ТГ – 1 хворий
Олицька ТГ – 4 хворих
Підгайцівска ТГ – 16 хворих
Рожищенська ТГ – 10 хворий
Цуманська ТГ – 12 хворих
Володимир-Волинський район – 90 хворих:
Володимир-Волинська ТГ – 35 хворих
Затурцівська ТГ – 8 хворих
Зимнівська ТГ – 4 хворих
Іваничівська ТГ – 7 хворих
Локачинська ТГ – 2 хворих
Нововолинська ТГ – 31 хворих
Павлівська ТГ – 2 хворих
Устилузька ТГ – 1 хворий.
Камінь-Каширський район – 43 хворих:
Камінь- Каширська ТГ – 20 хворих
Маневицька ТГ – 17 хворих
Прилісненська ТГ – 6 хворих
Ковельський район – 136 хворих:
Голобська ТГ – 2 хворих
Дубечненська ТГ – 5 хворих
Дубівська ТГ – 8 хворий
Забродівська ТГ – 6 хворих
Ковельська ТГ – 57 хворих
Колодяжненська ТГ – 1 хворий
Люблинецька ТГ – 4 хворих
Ратнівська ТГ – 26 хворих
Самарівська ТГ – 4 хворих
Смідинська ТГ – 1 хворий
Старовижівська ТГ – 11 хворих
Турійська ТГ – 10 хворих
Шацька ТГ – 1 хворий.
Госпіталізували за добу 37 хворих, 475 – лікуються амбулаторно.
Усього станом на 22 січня в області зареєстрували 106 510 випадків.
Одужало – 101 744 особи (за останню добу – 199).
Летальних випадків (осіб) – 2231, з них за останню добу – 3:
Луцький район – 2 випадки: по одному у Городищенській та Торчинській ТГ; Ковельський район – 1 випадок у Велицькій ТГ.
Методом ПЛР всього обстежили 421 954 особи, за останню добу – 1089 осіб.
За добу 21 січня 2022 року проти COVID-19 в області провели 2295 щеплень. Першою дозою щепили 832 особи, другою дозою – 1029 осіб, додатковою дозою – 68 осіб, бустерною дозою – 366 осіб.
Від початку вакцинальної кампанії отримали одну дозу – 334 052 людини, отримали дві дози – 310 418 людей, отримали додаткову дозу – 392 людини, бустерну дозу – 2243 людини. Загалом провели 647 105 щеплень.
Епідеміологи зауважують, що вакцинація — це єдиний ефективний спосіб захистити себе від коронавірусної хвороби.
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Про це повідомляє Волинський обласний центр контролю та профілактики хвороб.
Інформують, що з цієї кількості у районах і громадах виявили:
Луцький район – 243 хворих:
Луцька ТГ – 177 хворих
Боратинська ТГ – 4 хворих
Берестечківська ТГ – 2 хворих
Горохівська ТГ – 1 хворий
Доросинівська ТГ – 1 хворий
Ківерцівська ТГ – 15 хворих
Копачівська ТГ – 1 хворий
Олицька ТГ – 4 хворих
Підгайцівска ТГ – 16 хворих
Рожищенська ТГ – 10 хворий
Цуманська ТГ – 12 хворих
Володимир-Волинський район – 90 хворих:
Володимир-Волинська ТГ – 35 хворих
Затурцівська ТГ – 8 хворих
Зимнівська ТГ – 4 хворих
Іваничівська ТГ – 7 хворих
Локачинська ТГ – 2 хворих
Нововолинська ТГ – 31 хворих
Павлівська ТГ – 2 хворих
Устилузька ТГ – 1 хворий.
Камінь-Каширський район – 43 хворих:
Камінь- Каширська ТГ – 20 хворих
Маневицька ТГ – 17 хворих
Прилісненська ТГ – 6 хворих
Ковельський район – 136 хворих:
Голобська ТГ – 2 хворих
Дубечненська ТГ – 5 хворих
Дубівська ТГ – 8 хворий
Забродівська ТГ – 6 хворих
Ковельська ТГ – 57 хворих
Колодяжненська ТГ – 1 хворий
Люблинецька ТГ – 4 хворих
Ратнівська ТГ – 26 хворих
Самарівська ТГ – 4 хворих
Смідинська ТГ – 1 хворий
Старовижівська ТГ – 11 хворих
Турійська ТГ – 10 хворих
Шацька ТГ – 1 хворий.
Госпіталізували за добу 37 хворих, 475 – лікуються амбулаторно.
Усього станом на 22 січня в області зареєстрували 106 510 випадків.
Одужало – 101 744 особи (за останню добу – 199).
Летальних випадків (осіб) – 2231, з них за останню добу – 3:
Луцький район – 2 випадки: по одному у Городищенській та Торчинській ТГ; Ковельський район – 1 випадок у Велицькій ТГ.
Методом ПЛР всього обстежили 421 954 особи, за останню добу – 1089 осіб.
За добу 21 січня 2022 року проти COVID-19 в області провели 2295 щеплень. Першою дозою щепили 832 особи, другою дозою – 1029 осіб, додатковою дозою – 68 осіб, бустерною дозою – 366 осіб.
Від початку вакцинальної кампанії отримали одну дозу – 334 052 людини, отримали дві дози – 310 418 людей, отримали додаткову дозу – 392 людини, бустерну дозу – 2243 людини. Загалом провели 647 105 щеплень.
Епідеміологи зауважують, що вакцинація — це єдиний ефективний спосіб захистити себе від коронавірусної хвороби.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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