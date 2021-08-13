Поселили в окремі номери: як молодята з Луцька через COVID-19 провели на Мадейрі медовий місяць на самоізоляції

Бойків з Луцька.



Утім, усе склалося далеко не так, як планували молодяда, пише Ольга Богдаренко для для



Свою весільну подорож пара хоч і провела з видом на океан, однак лише з вікон готельних номерів.



Ігор та Роксолана у подорожі захворіли на COVID-19. Журналістка розпитала у подружжя, як це – провести медовий місяць на самоізоляції в окремих кімнатах.



Ігор та Роксолана Бойки одружилися влітку, а от весільну подорож відклали на кінець осені. Так вирішили продовжити собі літо.



Молодята полетіли на острів посеред Атлантичного океану – Мадейра, що належить Португалії.



Він славнозвісний своїми скелями, м’яким кліматом та неймовірною природою. Однак омріяний медовий місяць обернувся на перебування у "чотирьох стінах". Усе – через позитивний тест на коронавірус.



На острові пара планувала провести 2 тижні, зупинилися у своїх родичів, але відразу після прильоту у Ігоря зявилися ознаки хвороби.



На Мадейрі кожен турист має можливість безкоштовно здати тест на COVID-19. Ігор нею скористався, і вже наступного дня отримав позитивний результат. Згідно з правилами, медики запропонували подружжю піти на самоізоляцію.



"Це стало шоком для нас. Я відразу уявив, як мене, майже безсимптомно хворого, госпіталізують у лікарню, по типу наших ковід-відділень. Уявив всі ці кисневі апарати, ліжка з важкохворими… Але замість лікарні нас повезли на самоізоляцію у готель", – пригадує свої перші враження Ігор Бойко.



Як виявилося, на острові у місті Фуншал виділили цілий готельний комплекс для туристів, хворих на коронавірус.



Та найбільше пара здивувалася, коли їх поселили в окремі номери. Все тому, що хвороба була підтверджена лише у Ігоря. Роксолана в той час була здорова.



Пару поселили в окремі номери



З вікна їхніх готельних номерів відкривався чудовий краєвид – до океану було рукаю подати.



Однак покидати номер – суворо заборонено. Це була найважливіша вимога самоізоляції.



З готельних номерів відкривався чудовий краєвид



"Так проводити медовий місяць ми точно не планували, – пригадує Роксолана. – Я була дуже засмучена. Спочатку навіть плакала.



Поки ми сиділи у чотирьох стінах, за вікном кипіло життя. Ми дивилися на людей, які поблизу відвідували розважальні заклади, і розуміли, що найближчий тиждень усі наші розваги – це телефон, телевізор та книга. І все це на самоті".







"Їжу нам залишали біля дверей. Після стуку у двері, ми мусили зачекати 5 хвилин, і лише тоді вийти та забрати її.



Сміття, використаний одноразовий посуд та постіль слід було запакувати у пакети, щільно зав’язати і виставити за двері. Все було зроблено так, аби ми взагалі не контактували з персоналом", – розповідає Ігор.



Ігор та Роксолана пригадують, як в один момент їхні реальні побачення змінилися на відеодзвінки, а романтичні вечері на самотні посиденьки на балконі.



Одна спроба побачити кохану людину вживу все ж була вдалою, хоч і нетривалою. Роксолана вирішила поділитися з чоловіком цукерками, які їй у готель передали рідні.



Вона вийшла на коридор, а двері її кімнати раптово зачинилися. Чоловікові довелося дзвонити на рецепцію і пояснювати ситуацію.



"Було помітно, що працівники незадоволені нашою поведінкою. Звісно вони прийшли та відчинили двері. Але сам факт того, що при поселенні нам навіть не дали ключі від номерів, показував, наскільки серйозно тут ставляться до карантину та хворих", – розповідає Роксолана.



Карантин Ігоря закінчився на 10-й день. А от у Роксолани симптоми хвороби з’явилися пізніше, ніж в чоловіка, тож вона пробула в готелі ще додаткових 5 днів.



"Навіть попри одноманітність, ми старалися знаходити теми для щоденних розмов.



Ми обговорювали їжу, яку сьогодні їли, фільми, які переглянули та просто морально підтримували один одного.



Наш роздільний медовий місяць став для нас невеличним випробуванням. Після цього ми ще більше почали цінувати час, проведений разом", – підсумовують молодята.



До слова, перед поселенням у спецготель подружжю пояснили, що самоізоляція проходитиме за кошти місцевого уряду. Ні за перебування, ні за їжу платити не потрібно.







Після одужання пара мала ще тиждень, щоб все ж побачити Мадейру. Вони зауважують: на острові усі дотримуються карантинних правил:



"Якщо ти зайдеш кудись без маски всі відразу зрозуміють – ти не місцевий, – підсумовує Ігор. Там всі дотримуються карантинних вимог, і носіння маски під носом ти ні у кого не побачиш".

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Засмагати на пляжі та милуватися краєвидами Мадейри – про такий медовий місяць мріяло пожружжяз Луцька.Утім, усе склалося далеко не так, як планували молодяда, пишедля для УП.Життя Свою весільну подорож пара хоч і провела з видом на океан, однак лише з вікон готельних номерів.тау подорожі захворіли на COVID-19. Журналістка розпитала у подружжя, як це – провести медовий місяць на самоізоляції в окремих кімнатах.Ігор та Роксолана Бойки одружилися влітку, а от весільну подорож відклали на кінець осені. Так вирішили продовжити собі літо.Молодята полетіли на острів посеред Атлантичного океану – Мадейра, що належить Португалії.Він славнозвісний своїми скелями, м’яким кліматом та неймовірною природою. Однак омріяний медовий місяць обернувся на перебування у "чотирьох стінах". Усе – через позитивний тест на коронавірус.На острові пара планувала провести 2 тижні, зупинилися у своїх родичів, але відразу після прильоту у Ігоря зявилися ознаки хвороби.На Мадейрі кожен турист має можливість безкоштовно здати тест на COVID-19. Ігор нею скористався, і вже наступного дня отримав позитивний результат. Згідно з правилами, медики запропонували подружжю піти на самоізоляцію."Це стало шоком для нас. Я відразу уявив, як мене, майже безсимптомно хворого, госпіталізують у лікарню, по типу наших ковід-відділень. Уявив всі ці кисневі апарати, ліжка з важкохворими… Але замість лікарні нас повезли на самоізоляцію у готель", – пригадує свої перші враження Ігор Бойко.Як виявилося, на острові у місті Фуншал виділили цілий готельний комплекс для туристів, хворих на коронавірус.Та найбільше пара здивувалася, коли їх поселили в окремі номери. Все тому, що хвороба була підтверджена лише у Ігоря. Роксолана в той час була здорова.З вікна їхніх готельних номерів відкривався чудовий краєвид – до океану було рукаю подати.Однак покидати номер – суворо заборонено. Це була найважливіша вимога самоізоляції."Так проводити медовий місяць ми точно не планували, – пригадує Роксолана. – Я була дуже засмучена. Спочатку навіть плакала.Поки ми сиділи у чотирьох стінах, за вікном кипіло життя. Ми дивилися на людей, які поблизу відвідували розважальні заклади, і розуміли, що найближчий тиждень усі наші розваги – це телефон, телевізор та книга. І все це на самоті"."Їжу нам залишали біля дверей. Після стуку у двері, ми мусили зачекати 5 хвилин, і лише тоді вийти та забрати її.Сміття, використаний одноразовий посуд та постіль слід було запакувати у пакети, щільно зав’язати і виставити за двері. Все було зроблено так, аби ми взагалі не контактували з персоналом", – розповідає Ігор.Ігор та Роксолана пригадують, як в один момент їхні реальні побачення змінилися на відеодзвінки, а романтичні вечері на самотні посиденьки на балконі.Одна спроба побачити кохану людину вживу все ж була вдалою, хоч і нетривалою. Роксолана вирішила поділитися з чоловіком цукерками, які їй у готель передали рідні.Вона вийшла на коридор, а двері її кімнати раптово зачинилися. Чоловікові довелося дзвонити на рецепцію і пояснювати ситуацію."Було помітно, що працівники незадоволені нашою поведінкою. Звісно вони прийшли та відчинили двері. Але сам факт того, що при поселенні нам навіть не дали ключі від номерів, показував, наскільки серйозно тут ставляться до карантину та хворих", – розповідає Роксолана.Карантин Ігоря закінчився на 10-й день. А от у Роксолани симптоми хвороби з’явилися пізніше, ніж в чоловіка, тож вона пробула в готелі ще додаткових 5 днів."Навіть попри одноманітність, ми старалися знаходити теми для щоденних розмов.Ми обговорювали їжу, яку сьогодні їли, фільми, які переглянули та просто морально підтримували один одного.Наш роздільний медовий місяць став для нас невеличним випробуванням. Після цього ми ще більше почали цінувати час, проведений разом", – підсумовують молодята.До слова, перед поселенням у спецготель подружжю пояснили, що самоізоляція проходитиме за кошти місцевого уряду. Ні за перебування, ні за їжу платити не потрібно.Після одужання пара мала ще тиждень, щоб все ж побачити Мадейру. Вони зауважують: на острові усі дотримуються карантинних правил:"Якщо ти зайдеш кудись без маски всі відразу зрозуміють – ти не місцевий, – підсумовує Ігор. Там всі дотримуються карантинних вимог, і носіння маски під носом ти ні у кого не побачиш".

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію