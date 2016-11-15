Наслідки негоди на Волині: «швидка» і автобус – у заметах та повалені на дорогу дерева

На Волині рятувальникам довелося ліквідовувати наслідки негоди, а також визволяти транспорт зі снігових заметів.Про це повідомляють на сторінці Головного управління ДСНС у Волинській області в фейсбуці.Зокрема, інформують, що вночі 22 січня о 03:17 до служби 101 надійшло повідомлення про те, що в сніговому заметі біля села Карасів Горохівської громади застрягла карета швидкої допомоги з хворою жінкою на борту.Рятувальники ДПРЧ-9 м Горохів пожежною автоцистерною витягнули швидку з складної дороги, а далі медики самостійно продовжили рух.Вранці рятувальники 2-о Державного пожежно-рятувального поста смт Торчин Луцьке районне управління ГУ ДСНС України у Волинській області відбуксирували автобус одного з підприємств, що втрапив у замет біля села Окорськ Володимир-Волинського району. В автобусі було двоє пасажирів.Окрім того, поблизу о. Озюрко Камінь-Каширської громади рятувальники ДПРЧ-8 з райцентру зрізали декілька дерев, які впали і перешкождали руху по дорозі.