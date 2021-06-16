У Ковелі раптово помер хірург, викладач медколеджу

Юрія Гульчука.



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Юрій Гульчук був лікарем-хірургом першої категорії. Він закінчив Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького, викладав хірургію у фаховому медичному коледжі та водночас працював у поліклініці Ковельської центральної районної лікарні міськрайонного територіального медичного об’єднання.



У травні йому мав би виповнитися 51 рік.



У Юрія Гульчука залишився син Андрій, який закінчив медичний університет.



Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним та близьким померлого лікаря.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Учора, 21 січня, раптово зупинилося серце 50-річного хірурга, викладача Ковельського фахового медичного коледжуПро це повідомляє «Ковель media» Юрій Гульчук був лікарем-хірургом першої категорії. Він закінчив Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького, викладав хірургію у фаховому медичному коледжі та водночас працював у поліклініці Ковельської центральної районної лікарні міськрайонного територіального медичного об’єднання.У травні йому мав би виповнитися 51 рік.У Юрія Гульчука залишився син Андрій, який закінчив медичний університет.висловлює щирі співчуття рідним та близьким померлого лікаря.

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