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У Ковелі раптово помер хірург, викладач медколеджу

У Ковелі раптово помер хірург, викладач медколеджу
Учора, 21 січня, раптово зупинилося серце 50-річного хірурга, викладача Ковельського фахового медичного коледжу Юрія Гульчука.

Про це повідомляє «Ковель media».

Юрій Гульчук був лікарем-хірургом першої категорії. Він закінчив Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького, викладав хірургію у фаховому медичному коледжі та водночас працював у поліклініці Ковельської центральної районної лікарні міськрайонного територіального медичного об’єднання.

У травні йому мав би виповнитися 51 рік.

У Юрія Гульчука залишився син Андрій, який закінчив медичний університет.

Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним та близьким померлого лікаря.

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Теги: Юрій Гульчук, хірург
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