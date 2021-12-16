Експерти розповіли, коли, як і з чим найкраще пити вітамін D
Сьогодні, 20:40
Експерти стверджують: нестача вітаміну D може призвести до деформації кісток у дітей і болю в кістках у дорослих.
Водночас мало хто знає, що вживати його краще в певний час доби. Про те, коли саме, йдеться у матеріалі ТСН.ua.
Згідно з інформацією “The National Health Service”, через нестачу вітаміну D може розвиватися деформація кісток у дітей (наприклад, рахіт), а у дорослих відбувається їх розм’якшення, відоме як остеомаляція. Тому отримувати добову норму вітаміну дуже важливо. Але в зимовий період, через низьку сонячну активність, з цим виникають проблеми. Тому більшість з нас вживають вітамін Д у вигляді таблеток, не замислюючись, що тут існують певні правила.
Коли найкраще приймати вітамін D?
Оскільки вітамін D належить до переліку жиророзчинних, він найкраще засвоюється в поєднанні з їжею з високим вмістом жиру. Наприклад: яйця, молоко, насіння, горіхи, авокадо. Саме з цієї причини Healthline.com рекомендує приймати добавку під час обіду.
Якщо ж ви звикли пити вітамін D та інші добавки зранку, робити це варто лише під час ситного сніданку. І ні в якому разі не запивати водою. Адже вітамін Д у воді не розчиняється.
Коли не слід приймати вітамін D?
Останні дослідження показали зв’язок між прийманням вітаміну D та розладами сну. Тому не варто вживати добавки після вечері та перед тим, як ви збираєтесь лягати спати.
За словами експертів, приймання вітаміну D в правильний час робить добавку більш ефективною.
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Водночас мало хто знає, що вживати його краще в певний час доби. Про те, коли саме, йдеться у матеріалі ТСН.ua.
Згідно з інформацією “The National Health Service”, через нестачу вітаміну D може розвиватися деформація кісток у дітей (наприклад, рахіт), а у дорослих відбувається їх розм’якшення, відоме як остеомаляція. Тому отримувати добову норму вітаміну дуже важливо. Але в зимовий період, через низьку сонячну активність, з цим виникають проблеми. Тому більшість з нас вживають вітамін Д у вигляді таблеток, не замислюючись, що тут існують певні правила.
Коли найкраще приймати вітамін D?
Оскільки вітамін D належить до переліку жиророзчинних, він найкраще засвоюється в поєднанні з їжею з високим вмістом жиру. Наприклад: яйця, молоко, насіння, горіхи, авокадо. Саме з цієї причини Healthline.com рекомендує приймати добавку під час обіду.
Якщо ж ви звикли пити вітамін D та інші добавки зранку, робити це варто лише під час ситного сніданку. І ні в якому разі не запивати водою. Адже вітамін Д у воді не розчиняється.
Коли не слід приймати вітамін D?
Останні дослідження показали зв’язок між прийманням вітаміну D та розладами сну. Тому не варто вживати добавки після вечері та перед тим, як ви збираєтесь лягати спати.
За словами експертів, приймання вітаміну D в правильний час робить добавку більш ефективною.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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