У Рівному загубилася пенсіонерка з Луцька. ФОТО

Вчора, 21 січня, близько 19-ї години, водій тролейбуса повідомив патрульним, що на вулиці Данила Галицького, що у Рівному, виявив жінку, близько 80-ти років з Луцька, яка не орієнтується у просторі, та, ймовірно, загубилася.Про це повідомляють у пресслужбі патрульно поліції Волині.Патрульні, які прибули на місце події, виявили 82-річну жінку, яка повідомила, що прямує до Луцька, де живе спільно із онукою.Патрульні перевірили інформацію та поспілкувалися з жінкою, яка дійсно виявилася онукою бабці.Аби допомогти літній жінці безпечно потрапити додому, патрульні Рівненщини та Волині службовим транспортом від міста Рівне поліцейські доправили бабцю до меж Волинської області, де вже очікували патрульні УПП Волині, які забрали, доставили жінку за її місцем проживання та передали онуці.Остання щиро подякувала патрульним за надану допомогу.