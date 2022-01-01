23 січня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Сьогодні день народження відзначає журналіст та волонтер Наталія Толмачова (на фото).
23 листопада іменини у тих, хто носить ім’я Родіон, Георгій, Костянтин.
Вітаємо усіх волинян, у яких сьогоднішній день святковий, та бажаємо їм здоров’я, радості й достатку.
23 листопада 1933 у Горохові народився майстер спорту, заслужений тренер України, член збірних команд СРСР та України, почесний громадянин Волині Олександр Баламут (1933 —2009 р.р)
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
23 листопада іменини у тих, хто носить ім’я Родіон, Георгій, Костянтин.
Вітаємо усіх волинян, у яких сьогоднішній день святковий, та бажаємо їм здоров’я, радості й достатку.
23 листопада 1933 у Горохові народився майстер спорту, заслужений тренер України, член збірних команд СРСР та України, почесний громадянин Волині Олександр Баламут (1933 —2009 р.р)
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Гупало вітає з Днем Соборності України
Останні новини
23 січня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
У Луцьку археологи знайшли фрагменти кераміки скіфських часів. ФОТО
22 січень, 23:20
У Луцьку — пожежа на Дубнівській
22 січень, 22:47
У Рівному загубилася пенсіонерка з Луцька. ФОТО
22 січень, 21:45
Експерти розповіли, коли, як і з чим найкраще пити вітамін D
22 січень, 20:40
Медіа