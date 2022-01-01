23 січня на Волині: гортаючи календар

Наталія Толмачова (на фото).



23 листопада іменини у тих, хто носить ім’я Родіон, Георгій, Костянтин.



Вітаємо усіх волинян, у яких сьогоднішній день святковий, та бажаємо їм здоров’я, радості й достатку.



23 листопада 1933 у Горохові народився майстер спорту, заслужений тренер України, член збірних команд СРСР та України, почесний громадянин Волині Олександр Баламут (1933 —2009 р.р)

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