У «Дії» запустили послугу «єЗахист»





Про це повідомив міністр цифрової транформації Михайло Федоров, пише



"Ми вирішили запустити найближчим часом послугу "єЗахист" у додатку "Дія". Де кожен громадянин зможе дізнатися про базові правила кібербезпеки, в яких реєстрах є інформація про них. Наступним кроком буде запуск сервісу, де кожному українцю надходитиме повідомлення, коли чиновник перевіряє ваші дані в реєстрі", - зазначив Михайло Федоров.

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