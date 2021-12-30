У «Дії» запустили послугу «єЗахист»
Сьогодні, 01:39
У додатку "Дії" невдовзі з'явиться послуга "єЗахист".
Про це повідомив міністр цифрової транформації Михайло Федоров, пише ТСН.
"Ми вирішили запустити найближчим часом послугу "єЗахист" у додатку "Дія". Де кожен громадянин зможе дізнатися про базові правила кібербезпеки, в яких реєстрах є інформація про них. Наступним кроком буде запуск сервісу, де кожному українцю надходитиме повідомлення, коли чиновник перевіряє ваші дані в реєстрі", - зазначив Михайло Федоров.
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Про це повідомив міністр цифрової транформації Михайло Федоров, пише ТСН.
"Ми вирішили запустити найближчим часом послугу "єЗахист" у додатку "Дія". Де кожен громадянин зможе дізнатися про базові правила кібербезпеки, в яких реєстрах є інформація про них. Наступним кроком буде запуск сервісу, де кожному українцю надходитиме повідомлення, коли чиновник перевіряє ваші дані в реєстрі", - зазначив Михайло Федоров.
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Коментарі 1
а що, саму дію вже запустили?
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