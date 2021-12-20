«єПідтримку» хочуть зробити доступною для дітей від 12 років





Про це у п’ятницю, 21 січня, в програмі "Інформдень" телеканалу "Дом" розповів керівник експертної групи впровадження електронних послуг Міністерства цифрової трансформації Денис Іванов, передає



Зокрема, він зазначив, що програма "єПідтримка" щодо видачі 1000 грн вакцинованим українцям буде й надалі розширюватися, новинки будуть з'являтися майже щомісяця.



"Наразі 24 січня розпочинається можливість громадянам, які досягли 60 років та більше, купити як онлайн, так і офлайн ліки в аптеках", — нагадав Іванов.



Надалі, за його словами, розглядають можливість понизити віковий ценз користувачів програми.



"Тобто, щоб була можливість подати заявку та отримати виплати за програмою "єПідтримка" для громадян, починаючи з 14 років, а надалі, можливо, навіть з 12 років. Але це буде відомо більше до весни", — повідомив представник Мінцифри.



Також планують розширити напрями бізнесу, галузей, яким можна буде допомогти завдяки саме коштами програми "єПідтримка".



"Зараз ідеться, наприклад, про освітні установи та освітні послуги. Але хочу повернутися до цього питання пізніше, мабуть, у квітні-травні, коли буде офіційна інформація", — уточнив Іванов.



Як повідомлялося, з моменту запуску програми "єПідтримка" 19 грудня українцям на спеціальні картки вже перераховано майже 7,3 млрд грн. Витратили майже 1,5 млрд грн (20%), з них: на книжкові магазини — 502 млн грн (34% від витрачених коштів); кінотеатри — 404 млн грн (27%); театри, концерти та розважальні послуги — 194 млн грн. (13%); залізничні та авіапасажирські перевезення — 180 млн грн (12%); спорт — 145 млн грн (10%).

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Державну програму «єПідтримка» планується незабаром розширити на дітей віком 12 років.Про це у п’ятницю, 21 січня, в програмі "Інформдень" телеканалу "Дом" розповів керівник експертної групи впровадження електронних послуг Міністерства цифрової трансформації, передає Укрінформ. Зокрема, він зазначив, що програма "єПідтримка" щодо видачі 1000 грн вакцинованим українцям буде й надалі розширюватися, новинки будуть з'являтися майже щомісяця."Наразі 24 січня розпочинається можливість громадянам, які досягли 60 років та більше, купити як онлайн, так і офлайн ліки в аптеках", — нагадав Іванов.Надалі, за його словами, розглядають можливість понизити віковий ценз користувачів програми."Тобто, щоб була можливість подати заявку та отримати виплати за програмою "єПідтримка" для громадян, починаючи з 14 років, а надалі, можливо, навіть з 12 років. Але це буде відомо більше до весни", — повідомив представник Мінцифри.Також планують розширити напрями бізнесу, галузей, яким можна буде допомогти завдяки саме коштами програми "єПідтримка"."Зараз ідеться, наприклад, про освітні установи та освітні послуги. Але хочу повернутися до цього питання пізніше, мабуть, у квітні-травні, коли буде офіційна інформація", — уточнив Іванов.Як повідомлялося, з моменту запуску програми "єПідтримка" 19 грудня українцям на спеціальні картки вже перераховано майже 7,3 млрд грн. Витратили майже 1,5 млрд грн (20%), з них: на книжкові магазини — 502 млн грн (34% від витрачених коштів); кінотеатри — 404 млн грн (27%); театри, концерти та розважальні послуги — 194 млн грн. (13%); залізничні та авіапасажирські перевезення — 180 млн грн (12%); спорт — 145 млн грн (10%).

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