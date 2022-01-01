В Україні розробили месенджер для військових





Про це в інтерв'ю Forbes розповів голова Держспецзв'язку Юрій Щиголь, пише



За словами голови Держспецзв'язку, месенджер "Розмова" для ЗСУ розробляли програмісти з різних регіонів України. Також Щиголь підкреслив, що застосунок наразі перевіряють на рівень захищеності і лише після цього буде ухвалено рішення щодо доцільності його використання.



Крім того, він розповів, що українським військовослужбовцям не рекомендується користуватися такими поширеними месенджерами як WhatsApp або Telegram. Водночас Щиголь зазначив, що поки що це лише рекомендація, оскільки змушувати військових користуватися певними застосунками та програмами не можна.Водночас голова Держспецзв'язку каже, що дуже складно простежити, якими саме програмами користуються військовослужбовці в Україні.



Нагадаємо, раніше Державна служба спеціального зв'язку заявила, що невідомі хакери, які в ніч на 14 січня атакували десятки вебресурсів уряду України та Дії, мали намір завдати їм максимальної шкоди. Для цього кіберзлочинці використовували – вайпер програму для видалення інформації без можливості подальшого її відновлення.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Державна служба спеціального зв'язку та захисту інформації розробила спеціальний месенджер "Розмова" для Збройних сил України. Програма передбачає кращу ефективність збереження даних та будь-якої інформації. Цей застосунок знаходиться на стадії тестування.Про це в інтерв'ю Forbes розповів голова Держспецзв'язку, пише "Обозреватель". За словами голови Держспецзв'язку, месенджер "Розмова" для ЗСУ розробляли програмісти з різних регіонів України. Також Щиголь підкреслив, що застосунок наразі перевіряють на рівень захищеності і лише після цього буде ухвалено рішення щодо доцільності його використання.Крім того, він розповів, що українським військовослужбовцям не рекомендується користуватися такими поширеними месенджерами як WhatsApp або Telegram. Водночас Щиголь зазначив, що поки що це лише рекомендація, оскільки змушувати військових користуватися певними застосунками та програмами не можна.Водночас голова Держспецзв'язку каже, що дуже складно простежити, якими саме програмами користуються військовослужбовці в Україні.Нагадаємо, раніше Державна служба спеціального зв'язку заявила, що невідомі хакери, які в ніч на 14 січня атакували десятки вебресурсів уряду України та Дії, мали намір завдати їм максимальної шкоди. Для цього кіберзлочинці використовували – вайпер програму для видалення інформації без можливості подальшого її відновлення.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію