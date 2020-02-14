Дослідники довели, що психологічна травма може змінити ДНК





Про це пише



Дослідження вчених з Університету Південної Флориди показало, що травма батьків може бути успадкована наступним поколінням.



Науковці дослідили ДНК 59 жінок, яких розділили на 2 групи:



-до першої групи ввійшли жінки, які були вагітні та жили в Руанді під час геноциду 1994 року, а також їхні діти. Жінки з першої групи були зґвалтовані, отримували погрози або бачили на власні очі вбивства.

-до другої – представниці народу, які чекали дитину в той же період, але жили в інших частинах світу, і їхні діти.



Вчені побачили, що страх геноциду був пов'язаний із хімічними модифікаціями ДНК жінок і їхніх нащадків. Багато з цих модифікацій відбулися в генах, які пов'язані із ментальними розладами, як-от: посттравматичний синдром і депресія.



Ці результати свідчать про те, що, на відміну від генних мутацій, хімічні "епігенетичні" модифікації можуть швидко реагувати на травму через покоління.



"Епігенетика це до стабільні, але оборотні хімічні модифікації ДНК, які допомагають контролювати функцію гена. Вони відбуваються в коротші терміни, ніж ті, які необхідні для змін в основній послідовності ДНК", – пояснила співавторка дослідження Моніка Уддін.



Попри те, що у цьому дослідженні вчені вивчали конкретно вплив геноциду в Руанді, воно підтверджує висновки попередніх робіт, які вказували на довгострокові наслідки від травматичних подій у житті вагітної жінки.



Це важливо для розуміння необхідності посилення зусиль для захисту безпеки й емоційного та психологічного благополуччя вагітних жінок.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Психологічна травма може змінити функціонування генів, які пов'язують із ментальними розладами, у жінок і їхніх дітей.Про це пише 24 канал. Дослідження вчених з Університету Південної Флориди показало, що травма батьків може бути успадкована наступним поколінням.Науковці дослідили ДНК 59 жінок, яких розділили на 2 групи:-до першої групи ввійшли жінки, які були вагітні та жили в Руанді під час геноциду 1994 року, а також їхні діти. Жінки з першої групи були зґвалтовані, отримували погрози або бачили на власні очі вбивства.-до другої – представниці народу, які чекали дитину в той же період, але жили в інших частинах світу, і їхні діти.Вчені побачили, що страх геноциду був пов'язаний із хімічними модифікаціями ДНК жінок і їхніх нащадків. Багато з цих модифікацій відбулися в генах, які пов'язані із ментальними розладами, як-от: посттравматичний синдром і депресія.Ці результати свідчать про те, що, на відміну від генних мутацій, хімічні "епігенетичні" модифікації можуть швидко реагувати на травму через покоління."Епігенетика це до стабільні, але оборотні хімічні модифікації ДНК, які допомагають контролювати функцію гена. Вони відбуваються в коротші терміни, ніж ті, які необхідні для змін в основній послідовності ДНК", – пояснила співавторка дослідженняПопри те, що у цьому дослідженні вчені вивчали конкретно вплив геноциду в Руанді, воно підтверджує висновки попередніх робіт, які вказували на довгострокові наслідки від травматичних подій у житті вагітної жінки.Це важливо для розуміння необхідності посилення зусиль для захисту безпеки й емоційного та психологічного благополуччя вагітних жінок.

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