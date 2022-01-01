Оприлюднили статистику щодо коронавірусу в Україні за добу
Сьогодні, 09:11
За добу 22 січня в Україні:
◾️ зафіксували 15 444 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 2 298, медпрацівників – 264);
◾️ 38 861 людину вакцинували проти COVID-19. Першу дозу отримали 14 639 людей, другу дозу – 13 656 людей, додаткову дозу отримали 332 людини, бустерну дозу – 10 234 людини.
Про це свідчать дані Міністерства охорони здоров'я станом на ранок неділі, 23 січня.
Показник захворюваності традиційно знизився на вихідних. Напередодні хворобу діагностували у 22 473 людей.
Також за минулу добу:
◾️ госпіталізували – 2 774 особи;
◾️ летальних випадків – 86;
◾️ одужало – 2 030 осіб.
За весь час пандемії в Україні:
◾️ захворіло – 3 857 455 осіб;
◾️ одужало – 3 582 908 осіб;
◾️ летальних випадків – 99 215;
◾️ провели ПЛР-тестувань – 17 497 199.
Від початку вакцинальної кампанії щепили 15 155 838 людей, з них отримали першу дозу – 15 155 836 людей, отримали дві дози – 14 457 249 людей, отримали додаткову дозу – 13 021 людина, бустерну дозу – 203 445 людей. Загалом провели 29 829 551 щеплення.
Кількість захворювань в регіонах за добу:
м. Київ – 559;
Вінницька область – 486;
Волинська область – 226;
Дніпропетровська область – 411;
Донецька область – 353;
Житомирська область – 844;
Закарпатська область – 370;
Запорізька область – 61;
Івано-Франківська область – 1704;
Київська область – 376;
Кіровоградська область – 118;
Луганська область – 35;
Львівська область – 2170;
Миколаївська область – 223;
Одеська область – 808;
Полтавська область – 121;
Рівненська область – 476;
Сумська область – 1469;
Тернопільська область – 903;
Харківська область – 1193;
Херсонська область – 211;
Хмельницька область – 958;
Черкаська область – 174;
Чернівецька область – 851;
Чернігівська область – 344.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
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◾️ зафіксували 15 444 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 2 298, медпрацівників – 264);
◾️ 38 861 людину вакцинували проти COVID-19. Першу дозу отримали 14 639 людей, другу дозу – 13 656 людей, додаткову дозу отримали 332 людини, бустерну дозу – 10 234 людини.
Про це свідчать дані Міністерства охорони здоров'я станом на ранок неділі, 23 січня.
Показник захворюваності традиційно знизився на вихідних. Напередодні хворобу діагностували у 22 473 людей.
Також за минулу добу:
◾️ госпіталізували – 2 774 особи;
◾️ летальних випадків – 86;
◾️ одужало – 2 030 осіб.
За весь час пандемії в Україні:
◾️ захворіло – 3 857 455 осіб;
◾️ одужало – 3 582 908 осіб;
◾️ летальних випадків – 99 215;
◾️ провели ПЛР-тестувань – 17 497 199.
Від початку вакцинальної кампанії щепили 15 155 838 людей, з них отримали першу дозу – 15 155 836 людей, отримали дві дози – 14 457 249 людей, отримали додаткову дозу – 13 021 людина, бустерну дозу – 203 445 людей. Загалом провели 29 829 551 щеплення.
Кількість захворювань в регіонах за добу:
м. Київ – 559;
Вінницька область – 486;
Волинська область – 226;
Дніпропетровська область – 411;
Донецька область – 353;
Житомирська область – 844;
Закарпатська область – 370;
Запорізька область – 61;
Івано-Франківська область – 1704;
Київська область – 376;
Кіровоградська область – 118;
Луганська область – 35;
Львівська область – 2170;
Миколаївська область – 223;
Одеська область – 808;
Полтавська область – 121;
Рівненська область – 476;
Сумська область – 1469;
Тернопільська область – 903;
Харківська область – 1193;
Херсонська область – 211;
Хмельницька область – 958;
Черкаська область – 174;
Чернівецька область – 851;
Чернігівська область – 344.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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