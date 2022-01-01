Оприлюднили статистику щодо коронавірусу в Україні за добу

За добу 22 січня в Україні:◾️ зафіксували 15 444 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 2 298, медпрацівників – 264);◾️ 38 861 людину вакцинували проти COVID-19. Першу дозу отримали 14 639 людей, другу дозу – 13 656 людей, додаткову дозу отримали 332 людини, бустерну дозу – 10 234 людини.Про це свідчать дані Міністерства охорони здоров'я станом на ранок неділі, 23 січня.Показник захворюваності традиційно знизився на вихідних. Напередодні хворобу діагностували у 22 473 людей.Також за минулу добу:◾️ госпіталізували – 2 774 особи;◾️ летальних випадків – 86;◾️ одужало – 2 030 осіб.За весь час пандемії в Україні:◾️ захворіло – 3 857 455 осіб;◾️ одужало – 3 582 908 осіб;◾️ летальних випадків – 99 215;◾️ провели ПЛР-тестувань – 17 497 199.Від початку вакцинальної кампанії щепили 15 155 838 людей, з них отримали першу дозу – 15 155 836 людей, отримали дві дози – 14 457 249 людей, отримали додаткову дозу – 13 021 людина, бустерну дозу – 203 445 людей. Загалом провели 29 829 551 щеплення.Кількість захворювань в регіонах за добу:м. Київ – 559;Вінницька область – 486;Волинська область – 226;Дніпропетровська область – 411;Донецька область – 353;Житомирська область – 844;Закарпатська область – 370;Запорізька область – 61;Івано-Франківська область – 1704;Київська область – 376;Кіровоградська область – 118;Луганська область – 35;Львівська область – 2170;Миколаївська область – 223;Одеська область – 808;Полтавська область – 121;Рівненська область – 476;Сумська область – 1469;Тернопільська область – 903;Харківська область – 1193;Херсонська область – 211;Хмельницька область – 958;Черкаська область – 174;Чернівецька область – 851;Чернігівська область – 344.Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.