Ковід на Волині за добу: де і скільки нових заражених виявили
Сьогодні, 10:50
На Волині протягом доби 22 січня зареєстрували 226 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19.
Про це повідомляє Волинський обласний центр контролю та профілактики хвороб.
Із цієї кількості у районах і громадах виявили:
Луцький район – 106 хворих:
Луцька ТГ – 63 хворих
Боратинська ТГ – 6 хворих
Берестечківська ТГ – 2 хворих
Городище – 2 хворих
Горохівська ТГ – 13 хворих
Колківська ТГ – 2 хворих
Мар’янівська ТГ – 4 хворих
Підгайцівска ТГ – 12 хворих
Рожищенська ТГ – 1 хворий
Торчинська ТГ – 1 хворий.
Володимир-Волинський район – 10 хворих:
Затурцівська ТГ – 1 хворий
Нововолинська ТГ – 7 хворих
Павлівська ТГ – 2 хворих.
Камінь-Каширський район – 36 хворих:
Квмінь-Каширська ТГ – 30 хворих
Маневицька ТГ – 5 хворих
Прилісненська ТГ – 1 хворий.
Ковельський район – 74 хворих:
Голобська ТГ – 3 хворих
Вишнівська ТГ – 1 хворий
Дубечненська ТГ – 2 хворих
Дубівська ТГ – 2 хворий
Заболотівська ТГ – 1 хворий
Забродівська ТГ – 5 хворих
Ковельська ТГ – 18 хворих
Люблинецька ТГ – 1 хворий
Любомльська ТГ – 4 хворих
Ратнівська ТГ – 14 хворих
Рівненська ТГ – 4 хворих
Самарівська ТГ – 1 хворий
Старовижівська ТГ – 12 хворих
Турійська ТГ – 6 хворих
Госпіталізували за добу в області 23 хворих, 203 – лікуються амбулаторно.
Усього станом на 23 січня в області зареєстрували 106 736 випадків.
Одужали – 101 783 особи (за останню добу – 39).
Летальних випадків за весь час пандемії в області – 2232, з них за останню добу – 1: Луцький район 1 випадок в Луцькій ТГ.
Методом ПЛР всього обстежили 423 522 особи, за останню добу – 1568 осіб.
За добу 22 січня 2022 року проти COVID-19 в області провели 855 щеплень. Першою дозою щеплено — 359 осіб, другою дозою – 364 особи, додатковою дозою – 1 особу, бустерною дозою –131 особу.
Від початку вакцинальної кампанії отримали одну дозу – 334 411 людей, отримали дві дози – 310 782 людини, отримали додаткову дозу – 393 людини, бустерну дозу – 2374 людини. Загалом провели 647 960 щеплень.
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Про це повідомляє Волинський обласний центр контролю та профілактики хвороб.
Із цієї кількості у районах і громадах виявили:
Луцький район – 106 хворих:
Луцька ТГ – 63 хворих
Боратинська ТГ – 6 хворих
Берестечківська ТГ – 2 хворих
Городище – 2 хворих
Горохівська ТГ – 13 хворих
Колківська ТГ – 2 хворих
Мар’янівська ТГ – 4 хворих
Підгайцівска ТГ – 12 хворих
Рожищенська ТГ – 1 хворий
Торчинська ТГ – 1 хворий.
Володимир-Волинський район – 10 хворих:
Затурцівська ТГ – 1 хворий
Нововолинська ТГ – 7 хворих
Павлівська ТГ – 2 хворих.
Камінь-Каширський район – 36 хворих:
Квмінь-Каширська ТГ – 30 хворих
Маневицька ТГ – 5 хворих
Прилісненська ТГ – 1 хворий.
Ковельський район – 74 хворих:
Голобська ТГ – 3 хворих
Вишнівська ТГ – 1 хворий
Дубечненська ТГ – 2 хворих
Дубівська ТГ – 2 хворий
Заболотівська ТГ – 1 хворий
Забродівська ТГ – 5 хворих
Ковельська ТГ – 18 хворих
Люблинецька ТГ – 1 хворий
Любомльська ТГ – 4 хворих
Ратнівська ТГ – 14 хворих
Рівненська ТГ – 4 хворих
Самарівська ТГ – 1 хворий
Старовижівська ТГ – 12 хворих
Турійська ТГ – 6 хворих
Госпіталізували за добу в області 23 хворих, 203 – лікуються амбулаторно.
Усього станом на 23 січня в області зареєстрували 106 736 випадків.
Одужали – 101 783 особи (за останню добу – 39).
Летальних випадків за весь час пандемії в області – 2232, з них за останню добу – 1: Луцький район 1 випадок в Луцькій ТГ.
Методом ПЛР всього обстежили 423 522 особи, за останню добу – 1568 осіб.
За добу 22 січня 2022 року проти COVID-19 в області провели 855 щеплень. Першою дозою щеплено — 359 осіб, другою дозою – 364 особи, додатковою дозою – 1 особу, бустерною дозою –131 особу.
Від початку вакцинальної кампанії отримали одну дозу – 334 411 людей, отримали дві дози – 310 782 людини, отримали додаткову дозу – 393 людини, бустерну дозу – 2374 людини. Загалом провели 647 960 щеплень.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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