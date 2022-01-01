Ковід на Волині за добу: де і скільки нових заражених виявили

На Волині протягом доби 22 січня зареєстрували 226 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19.Про це повідомляє Волинський обласний центр контролю та профілактики хвороб.Із цієї кількості у районах і громадах виявили:Луцький район – 106 хворих:Луцька ТГ – 63 хворихБоратинська ТГ – 6 хворихБерестечківська ТГ – 2 хворихГородище – 2 хворихГорохівська ТГ – 13 хворихКолківська ТГ – 2 хворихМар’янівська ТГ – 4 хворихПідгайцівска ТГ – 12 хворихРожищенська ТГ – 1 хворийТорчинська ТГ – 1 хворий.Володимир-Волинський район – 10 хворих:Затурцівська ТГ – 1 хворийНововолинська ТГ – 7 хворихПавлівська ТГ – 2 хворих.Камінь-Каширський район – 36 хворих:Квмінь-Каширська ТГ – 30 хворихМаневицька ТГ – 5 хворихПрилісненська ТГ – 1 хворий.Ковельський район – 74 хворих:Голобська ТГ – 3 хворихВишнівська ТГ – 1 хворийДубечненська ТГ – 2 хворихДубівська ТГ – 2 хворийЗаболотівська ТГ – 1 хворийЗабродівська ТГ – 5 хворихКовельська ТГ – 18 хворихЛюблинецька ТГ – 1 хворийЛюбомльська ТГ – 4 хворихРатнівська ТГ – 14 хворихРівненська ТГ – 4 хворихСамарівська ТГ – 1 хворийСтаровижівська ТГ – 12 хворихТурійська ТГ – 6 хворихГоспіталізували за добу в області 23 хворих, 203 – лікуються амбулаторно.Усього станом на 23 січня в області зареєстрували 106 736 випадків.Одужали – 101 783 особи (за останню добу – 39).Летальних випадків за весь час пандемії в області – 2232, з них за останню добу – 1: Луцький район 1 випадок в Луцькій ТГ.Методом ПЛР всього обстежили 423 522 особи, за останню добу – 1568 осіб.За добу 22 січня 2022 року проти COVID-19 в області провели 855 щеплень. Першою дозою щеплено — 359 осіб, другою дозою – 364 особи, додатковою дозою – 1 особу, бустерною дозою –131 особу.Від початку вакцинальної кампанії отримали одну дозу – 334 411 людей, отримали дві дози – 310 782 людини, отримали додаткову дозу – 393 людини, бустерну дозу – 2374 людини. Загалом провели 647 960 щеплень.