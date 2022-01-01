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Завтра, 24 січня, у Луцьку не буде світла на одній із вулиць

Завтра, 24 січня, у Луцьку не буде світла на одній із вулиць
У зв'язку з здійсненням технічних робіт, у понеділок, 24 січня буде вимкнена електроенергія у будинках на одній із вулиць у Луцьку.

Про це повідомляє Луцька міська рада.

Зокрема, інформують, що з 10:00 до 16:00 не буде світла у будинках 102-104 на вулиці Заньковецької.

Додають також, що для своєчасного отримання інформації про планові та аварійні роботи варто підписатися на сіті-бот "Назар". Зробити це можна на сайті https://citybot.pro/citybot-nazar-luck зі смартфона, в якому встановлений Viber або Telegram (Назар CityBot).


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Теги: світло, вимкнення, Заньковецької
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