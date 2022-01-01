Що буде з організмом, якщо замінити всі напої на воду: 5 цікавих фактів





Про це пише



Як розповів німецький портал Freundin з посиланням на дослідження, проведені Центрами з контролю та профілактики захворювань США, якщо відмовитися від усіх напоїв, окрім води, з тілом відбудуться дивовижні зміни. Там сказано, що нестача води в організмі робить кров густішою, від чого серцю складніше її качати. В результаті з'являється високий ризик тромбів, що в майбутньому призводить до інфарктів та інсультів.



Портал виділив п'ять основних переваг пиття води замісь інших напоїв.



Втрата ваги



У дослідженні сказано, що утримання від пиття чогось, крім води, протягом дев'яти днів замінює 8-кілометровий біг підтюпцем. Така водна дієта стимулює метаболізм та сприяє спалюванню жиру. Крім того, вода пригнічує апетит, і в результаті людина споживає менше калорій.



Серце починає працювати краще



На сайті сказано, що п'ять склянок води на день (одна склянка зазвичай розраховується як 200 мл) знижує ризик серцевого нападу на 41 відсоток. А вже після восьми склянок наша інтелектуальна продуктивність зростає на 30 відсотків.



Поліпшується шкіра



Вода не тільки очищає обличчя зовні, але й щедро зволожує шкіру і робить її чистішою і м'якшою. Фахівці акцентували, що багато інших рідин витягують вологу з організму.



Вода зміцнює імунітет



Питна вода зміцнить імунну систему, а токсини під час водної дієти виходитимуть швидше. Це може допомогти запобігти деяким захворюванням, таким як високий кров'яний тиск, інфекції сечового міхура і навіть рак товстої кишки.



Ви заощадите



Моккачіно в кафе, соки та газовані напої, навіть чай коштують набагато дорожчі за воду. Якщо замінити всі напої водою, то на місяць набіжить чимала сума, яку можна витратити на щось корисне.



Також експерти зазначили, що слід звернути увагу на те, яку воду ви п'єте. Вона, безумовно, має бути чистою і ви не повинні сумніватися у її походженні.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Алкоголь, напої з цукром та кофеїном в більшості випадків завдають шкоди організму. Однак у них є альтернатива – вода, яка не тільки з успіхом замінить усе з перерахованого вище, але й принесе чимало користі організму в цілому.Про це пише OBOZREVATEL Як розповів німецький портал Freundin з посиланням на дослідження, проведені Центрами з контролю та профілактики захворювань США, якщо відмовитися від усіх напоїв, окрім води, з тілом відбудуться дивовижні зміни. Там сказано, що нестача води в організмі робить кров густішою, від чого серцю складніше її качати. В результаті з'являється високий ризик тромбів, що в майбутньому призводить до інфарктів та інсультів.Портал виділив п'ять основних переваг пиття води замісь інших напоїв.У дослідженні сказано, що утримання від пиття чогось, крім води, протягом дев'яти днів замінює 8-кілометровий біг підтюпцем. Така водна дієта стимулює метаболізм та сприяє спалюванню жиру. Крім того, вода пригнічує апетит, і в результаті людина споживає менше калорій.На сайті сказано, що п'ять склянок води на день (одна склянка зазвичай розраховується як 200 мл) знижує ризик серцевого нападу на 41 відсоток. А вже після восьми склянок наша інтелектуальна продуктивність зростає на 30 відсотків.Вода не тільки очищає обличчя зовні, але й щедро зволожує шкіру і робить її чистішою і м'якшою. Фахівці акцентували, що багато інших рідин витягують вологу з організму.Питна вода зміцнить імунну систему, а токсини під час водної дієти виходитимуть швидше. Це може допомогти запобігти деяким захворюванням, таким як високий кров'яний тиск, інфекції сечового міхура і навіть рак товстої кишки.Моккачіно в кафе, соки та газовані напої, навіть чай коштують набагато дорожчі за воду. Якщо замінити всі напої водою, то на місяць набіжить чимала сума, яку можна витратити на щось корисне.Також експерти зазначили, що слід звернути увагу на те, яку воду ви п'єте. Вона, безумовно, має бути чистою і ви не повинні сумніватися у її походженні.

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