На Волині дерево впало на чоловіка, який ішов з онукою





Внаслідок такого раптового обвалу травм зазнав житель міста, який саме проходив тротуаром з онукою, повідомляє сайт газети



Пенсіонерові надавали медичну допомогу в місцевій лікарні. Дивом малолітня дівчинка встигла пробігти небезпечний відрізок шляху й уникнула потрапляння під падаючі гілки.



«Дерево ледве не прибило мою 4-річну донечку та батька. Дякувати Богу, дитина відбулась тільки переляком, а от татові не пощастило – у нього рвана рана на нозі, яку довелося зашивати. Зараз він перебуває у лікарні. Добре, що всі залишилися живі. Та сухі дерева як стояли роками, так стоятимуть й далі, наражаючи на небезпеку перехожих при кожному пориві вітру. Щоразу думаєш: встигнеш пройти під падаючими гілками чи ні.







Хто має опікуватись цим питанням? Невже треба чекати, поки хтось загине, аби навести лад? Цього разу «пронесло», а наступного може статися трагедія. Тим паче, що цією дорогою щодня ходять люди на роботу та дітки в школу й садочок», – коментує ситуацію мама дівчинки та донька постраждалого чоловіка Тетяна Кисляк.



Жителі міста зауважують, що аварійне дерево і ще ряд старих насаджень у райцентрі давно треба було зрізати. Адже вони несуть загрозу перехожим й, до того ж, вже не мають естетичного вигляну. Варто прибрати сухостої й на їх місці висадити молоді деревця, облаштувати сучасний ландшафтний дизайн.







Через два дні після надзвичайної події, 17 січня, у центрі Каменя-Каширського комунальники таки зрізали згадані аварійні дерева та пообтинали гілля сусідніх насаджень, які становлять небезпеку для пішоходів. Однак у місті таких проблемних зон ще є чимало: багато каштанів по вулиці Шевченка, наприклад, хворі та порохняві.



«Ми не можемо самовільно у будь-який момент зрізати якесь дерево на території громади. На це щоразу має бути погодження екологічної служби. Восени минулого року ми з екоінспекторами обстежили усі насадження по Камінь-Каширській ТГ й склали перелік дерев (переважно хворих), які підлягають знесенню. У місті таких є понад сотня, а по громаді – поверх тисячі. Поступово роботи в цьому напрямку вже здійснюються. Але, до речі, дерево, яке обламалось по вулиці Першого Травня, тоді не потрапило до зазначеного вище списку. Тож довелося повторно погоджувати з екологами можливість терміново зрізати його, як небезпечне для суспільства», – зазначає міський голова Віктор Пась.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Днями у Камені-Каширському на вулиці Першого Травня від сильних поривів вітру обламалося старе розлоге дерево й впало на дорогу, по котрій саме рухались пішоходи та транспорт.Внаслідок такого раптового обвалу травм зазнав житель міста, який саме проходив тротуаром з онукою, повідомляє сайт газети «Полісся» Пенсіонерові надавали медичну допомогу в місцевій лікарні. Дивом малолітня дівчинка встигла пробігти небезпечний відрізок шляху й уникнула потрапляння під падаючі гілки.«Дерево ледве не прибило мою 4-річну донечку та батька. Дякувати Богу, дитина відбулась тільки переляком, а от татові не пощастило – у нього рвана рана на нозі, яку довелося зашивати. Зараз він перебуває у лікарні. Добре, що всі залишилися живі. Та сухі дерева як стояли роками, так стоятимуть й далі, наражаючи на небезпеку перехожих при кожному пориві вітру. Щоразу думаєш: встигнеш пройти під падаючими гілками чи ні.Хто має опікуватись цим питанням? Невже треба чекати, поки хтось загине, аби навести лад? Цього разу «пронесло», а наступного може статися трагедія. Тим паче, що цією дорогою щодня ходять люди на роботу та дітки в школу й садочок», – коментує ситуацію мама дівчинки та донька постраждалого чоловікаЖителі міста зауважують, що аварійне дерево і ще ряд старих насаджень у райцентрі давно треба було зрізати. Адже вони несуть загрозу перехожим й, до того ж, вже не мають естетичного вигляну. Варто прибрати сухостої й на їх місці висадити молоді деревця, облаштувати сучасний ландшафтний дизайн.Через два дні після надзвичайної події, 17 січня, у центрі Каменя-Каширського комунальники таки зрізали згадані аварійні дерева та пообтинали гілля сусідніх насаджень, які становлять небезпеку для пішоходів. Однак у місті таких проблемних зон ще є чимало: багато каштанів по вулиці Шевченка, наприклад, хворі та порохняві.«Ми не можемо самовільно у будь-який момент зрізати якесь дерево на території громади. На це щоразу має бути погодження екологічної служби. Восени минулого року ми з екоінспекторами обстежили усі насадження по Камінь-Каширській ТГ й склали перелік дерев (переважно хворих), які підлягають знесенню. У місті таких є понад сотня, а по громаді – поверх тисячі. Поступово роботи в цьому напрямку вже здійснюються. Але, до речі, дерево, яке обламалось по вулиці Першого Травня, тоді не потрапило до зазначеного вище списку. Тож довелося повторно погоджувати з екологами можливість терміново зрізати його, як небезпечне для суспільства», – зазначає міський голова

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