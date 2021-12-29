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Маленький лучанин веде свій блог про літературу на YouTube. ВІДЕО

Маленький лучанин веде свій блог про літературу на YouTube. ВІДЕО
Десятирічний лучанин Володя Каліш обожнює читати книжки. А ще хлопчик разом із мамою веде відеоблог на YouTube, у якому ділиться враженнями від прочитаного та знайомить підписників з літературними новинками.

Про це пише ІА Волинські новини.

«Обожнюю читати. Читаю книги різних авторів, різних видань та з різноманітними сюжетами, – розповідає хлопчик. – Детективи, фентезі, історія – мені все до вподоби. Комікси я не надто полюбляю, але читаю і їх, цікаві трапляються. Багатьох вони приваблюють тим, що коротенько розповідають якісь захопливі історії, ще й малюнки яскраві».

10 січня Володя з мамою святкували невеличкий ювілей – їхньому блогу виповнилося п’ять років. Хлопчик зізнається: ідея була мамина, а він радо долучився.

«Книжки ми читаємо разом. Хоча іноді буває, що я чимось зайнята, і син мене переганяє. Потім каже: «Я прочитав 70 сторінок, тепер наздоганяй мене», – розповідає мама хлопчика Наталка. – Зазвичай огляди записуємо одразу після прочитання, як то кажуть, першим дублем. Коли ще свіжі враження, без підготовки – тоді й емоція яскравіша, щиріша».

«Аудиторія у нас не надто велика – близько 900 підписників. Але ми віримо, що їх з часом буде значно більше, – сподівається юний блогер. – Мама записує наші блоги на свій телефон, купила триногу, аби якість запису була кращою. А тато нам подарував мікрофони. Хоча зараз ми їх не використовуємо, бо мені трохи не сподобався звук».

Володя додає: вони з мамою старанно ведуть статистику прочитаних книг. І в листопаді минулого року записали огляд вже трьохсотої книжки. Каже, часто підписники в коментарях просять прочитати й розказати про те чи те видання.

«Крім звичайних оглядів, ми робимо ще й новорічні випуски, в яких розповідаємо про топ-10 книжок, що їх прочитали за рік, – провадить Володя. – А ще визначаємо найкращий твір. Цього року наш гран-прі – книзі про Олексу Довбуша Василя Карп’юка. Її першу й другу частини я вже прочитав. Книгу написано в дуже цікавому стилі, до того ж, у ній класні ілюстрації. А перше місце ми віддали книзі Лариси Ніцой «Дві бабуськи в незвичайній школі, або Скарб у візку».

Перший випуск відеоблогу мама й син записали, коли Володі було п’ять років.

Хлопчик каже: за п’ять років його літературні смаки дещо змінилися.

«От, наприклад, остання книжка, яку прочитав минулого року, – «Викрадачі снігу» Анастасії Нікуліної. Вона вийшла зовсім недавно. Насправді українського фентезі не так багато, а ця книга ну дуже класна, вона навіть увійшла в наш топ-10, – ділиться книголюб. – Але знаєте, моя любов до котиків не минула. Я їх так само обожнюю».



Володя каже: про те, ким стане в майбутньому, ще не замислювався.

«Але останнім часом мені часто пророкують кар’єру телеведучого, – знизує плечима. – Ну, побачимо. Поки що й надалі вестиму наш із мамою відеоблог».

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Теги: відеоблог, лучанин, література
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