Телефон випав з рук: розповіли подробиці загибелі у ванні 21-річної волинянки. ВІДЕО





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Загибла – студентка, яка орендувала квартиру. Проживала з дівчатами, які і повідомили медиків. А такі випадки, додають, не поодинокі і часто люди помирають через власну необережність.



“Дівчина забула про всі правила безпеки, поставила на зарядку телефон і, тримаючи його в руках, полізла в ванну”, – розповідає керівник Центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Володимир Шмаль.



Телефон випав з рук і відбулося замикання.



Сам смартфон чи навіть гаджет, підключений до портативної зарядки, опинившись у воді, не може вбити людину. А от мережева зарядка – запросто. На виклик прибула лікарська бригада. Реанімували з усіх сил, але безуспішно.



У ванній кімнаті ймовірність ураження електричним струмом вище, ніж в інших місцях квартири. Струм може проводити навіть підлога, а люди часто стають на неї мокрими ногами. Та й сучасні ванні приміщення насичені електроприладами, такими як фен, бойлер, пральна машина та інші корисні у побуті речі. Частина з них постійно підключена до електричної мережі. А це тільки посилює небезпеку ураження електричним струмом у разі їх несправності. На жаль, цих правил дотримуються далеко не всі.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку 21-річну дівчину вбило струмом у ванній. Трагедія сталася 22 січня в багатоповерхівці на Воїнів-Інтернаціоналістів . Близько 17-ї дівчина приймала ванну та паралельно користувалася телефоном.Про це інформує 12 канал. Загибла – студентка, яка орендувала квартиру. Проживала з дівчатами, які і повідомили медиків. А такі випадки, додають, не поодинокі і часто люди помирають через власну необережність.“Дівчина забула про всі правила безпеки, поставила на зарядку телефон і, тримаючи його в руках, полізла в ванну”, – розповідає керівник Центру екстреної медичної допомоги та медицини катастрофТелефон випав з рук і відбулося замикання.Сам смартфон чи навіть гаджет, підключений до портативної зарядки, опинившись у воді, не може вбити людину. А от мережева зарядка – запросто. На виклик прибула лікарська бригада. Реанімували з усіх сил, але безуспішно.У ванній кімнаті ймовірність ураження електричним струмом вище, ніж в інших місцях квартири. Струм може проводити навіть підлога, а люди часто стають на неї мокрими ногами. Та й сучасні ванні приміщення насичені електроприладами, такими як фен, бойлер, пральна машина та інші корисні у побуті речі. Частина з них постійно підключена до електричної мережі. А це тільки посилює небезпеку ураження електричним струмом у разі їх несправності. На жаль, цих правил дотримуються далеко не всі.

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