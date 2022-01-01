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Витоку даних українців із «Дії» не було, – Нацполіція

Витоку даних українців із «Дії» не було, – Нацполіція
Національна поліція України заявила, що інформація про витік даних із порталу «Дія» не відповідає дійсності.

Про це йдеться у повідомленні Нацполіції, пише «Громадське».

21 січня на ресурсі RaidForums з’явилося повідомлення від анонімного користувача про продаж нібито персональних даних громадян України, які, за його словами, були отримані з державного сервісу «Дія».

Правоохоронці наполягають, що ця заява є фейком, елементом гібридної війни та спробою дестабілізувати ситуацію в державі.

«Появу такого оголошення одразу почали пов'язувати з кібератакою на державні вебресурси, що відбулася вночі з 13 на 14 січня. Проте інформація щодо злому порталу "Дія" не відповідає дійсності», – заявляють у Нацполіції.

Там зазначили, що кіберполіція, Держспецзв’язку та Служба безпеки України об’єднали зусилля й разом із міжнародними експертами встановлюють джерела походження останньої кібератаки на уряд України. Окрім того, правоохоронці постійно відстежують факти продажу баз даних із будь-яких ресурсів, кажуть у поліції.

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Теги: Дія, витік даних
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