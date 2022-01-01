Витоку даних українців із «Дії» не було, – Нацполіція
Сьогодні, 02:01
Національна поліція України заявила, що інформація про витік даних із порталу «Дія» не відповідає дійсності.
Про це йдеться у повідомленні Нацполіції, пише «Громадське».
21 січня на ресурсі RaidForums з’явилося повідомлення від анонімного користувача про продаж нібито персональних даних громадян України, які, за його словами, були отримані з державного сервісу «Дія».
Правоохоронці наполягають, що ця заява є фейком, елементом гібридної війни та спробою дестабілізувати ситуацію в державі.
«Появу такого оголошення одразу почали пов'язувати з кібератакою на державні вебресурси, що відбулася вночі з 13 на 14 січня. Проте інформація щодо злому порталу "Дія" не відповідає дійсності», – заявляють у Нацполіції.
Там зазначили, що кіберполіція, Держспецзв’язку та Служба безпеки України об’єднали зусилля й разом із міжнародними експертами встановлюють джерела походження останньої кібератаки на уряд України. Окрім того, правоохоронці постійно відстежують факти продажу баз даних із будь-яких ресурсів, кажуть у поліції.
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Про це йдеться у повідомленні Нацполіції, пише «Громадське».
21 січня на ресурсі RaidForums з’явилося повідомлення від анонімного користувача про продаж нібито персональних даних громадян України, які, за його словами, були отримані з державного сервісу «Дія».
Правоохоронці наполягають, що ця заява є фейком, елементом гібридної війни та спробою дестабілізувати ситуацію в державі.
«Появу такого оголошення одразу почали пов'язувати з кібератакою на державні вебресурси, що відбулася вночі з 13 на 14 січня. Проте інформація щодо злому порталу "Дія" не відповідає дійсності», – заявляють у Нацполіції.
Там зазначили, що кіберполіція, Держспецзв’язку та Служба безпеки України об’єднали зусилля й разом із міжнародними експертами встановлюють джерела походження останньої кібератаки на уряд України. Окрім того, правоохоронці постійно відстежують факти продажу баз даних із будь-яких ресурсів, кажуть у поліції.
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