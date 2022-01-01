Витоку даних українців із «Дії» не було, – Нацполіція





Про це йдеться у повідомленні Нацполіції, пише



21 січня на ресурсі RaidForums з’явилося повідомлення від анонімного користувача про продаж нібито персональних даних громадян України, які, за його словами, були отримані з державного сервісу «Дія».



Правоохоронці наполягають, що ця заява є фейком, елементом гібридної війни та спробою дестабілізувати ситуацію в державі.



«Появу такого оголошення одразу почали пов'язувати з кібератакою на державні вебресурси, що відбулася вночі з 13 на 14 січня. Проте інформація щодо злому порталу "Дія" не відповідає дійсності», – заявляють у Нацполіції.



Там зазначили, що кіберполіція, Держспецзв’язку та Служба безпеки України об’єднали зусилля й разом із міжнародними експертами встановлюють джерела походження останньої кібератаки на уряд України. Окрім того, правоохоронці постійно відстежують факти продажу баз даних із будь-яких ресурсів, кажуть у поліції.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Національна поліція України заявила, що інформація про витік даних із порталу «Дія» не відповідає дійсності.Про це йдеться у повідомленні Нацполіції, пише «Громадське». 21 січня на ресурсі RaidForums з’явилося повідомлення від анонімного користувача про продаж нібито персональних даних громадян України, які, за його словами, були отримані з державного сервісу «Дія».Правоохоронці наполягають, що ця заява є фейком, елементом гібридної війни та спробою дестабілізувати ситуацію в державі.«Появу такого оголошення одразу почали пов'язувати з кібератакою на державні вебресурси, що відбулася вночі з 13 на 14 січня. Проте інформація щодо злому порталу "Дія" не відповідає дійсності», – заявляють у Нацполіції.Там зазначили, що кіберполіція, Держспецзв’язку та Служба безпеки України об’єднали зусилля й разом із міжнародними експертами встановлюють джерела походження останньої кібератаки на уряд України. Окрім того, правоохоронці постійно відстежують факти продажу баз даних із будь-яких ресурсів, кажуть у поліції.

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