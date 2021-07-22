На Волині у матері забрали двох дітей
Сьогодні, 03:11
У Старовижівській громаді у горе-матері забрали двох хлопчиків.
Про це повідомляє ювенальна превенція поліції Волинської області.
Дітей тимчасово влаштували до Рожищенського притулку. Таке рішення прийняли інспекторка сектору ювенальної превенції відділу превенції Ковельського районного управління поліції спільно з поліцейським офіцером Старовижівської громади та начальницею служби у справах дітей.
З’ясували, що матір дітей веде аморальний спосіб життя та зловживає алкоголем.
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Про це повідомляє ювенальна превенція поліції Волинської області.
Дітей тимчасово влаштували до Рожищенського притулку. Таке рішення прийняли інспекторка сектору ювенальної превенції відділу превенції Ковельського районного управління поліції спільно з поліцейським офіцером Старовижівської громади та начальницею служби у справах дітей.
З’ясували, що матір дітей веде аморальний спосіб життя та зловживає алкоголем.
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