На Волині у матері забрали двох дітей





Про це повідомляє ювенальна превенція поліції Волинської області.



Дітей тимчасово влаштували до Рожищенського притулку. Таке рішення прийняли інспекторка сектору ювенальної превенції відділу превенції Ковельського районного управління поліції спільно з поліцейським офіцером Старовижівської громади та начальницею служби у справах дітей.



З’ясували, що матір дітей веде аморальний спосіб життя та зловживає алкоголем.

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