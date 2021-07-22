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На Волині у матері забрали двох дітей

На Волині у матері забрали двох дітей
У Старовижівській громаді у горе-матері забрали двох хлопчиків.

Про це повідомляє ювенальна превенція поліції Волинської області.

Дітей тимчасово влаштували до Рожищенського притулку. Таке рішення прийняли інспекторка сектору ювенальної превенції відділу превенції Ковельського районного управління поліції спільно з поліцейським офіцером Старовижівської громади та начальницею служби у справах дітей.

З’ясували, що матір дітей веде аморальний спосіб життя та зловживає алкоголем.

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Теги: горе-матір, Старовижівщина
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