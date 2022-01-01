На Волині батальйон тероборони вже укомплектували солдатами
Сьогодні, 07:19
Батальйон тероборони в Нововолинську вже укомплектували солдатами та сержантами, нині запрошують до співпраці офіцерів.
Про це розповів Суспільному командир батальйону Андрій Сілецький.
Нині військовослужбовці тероборони облаштовуються у новому приміщенні. Батальйон розмістився у колишньому приміщенні поліції. Як розповів командир, нині в приміщенні тривають ремонтні роботи.
Загальна площа приміщення – майже 370 метрів квадратних. Два роки будівлю ніхто не використовував. Тут є 17 кімнат, електроенергія, опалення, вода, – каже Андрій Сілецький.
Нині, зі слів командира, військовослужбовці батальйону доукомплектовують штат та допомагають майстрам наводити лад у будівлі.
"Усе робиться дуже швидко, люди розуміють, що нам треба заїхати. Попри ремонт ми тут функціонуємо. Особовий склад солдатами й сержантами вже укомплектований. Є нюанси по офіцерському складу", – додає Андрій Сілецький.
Навчання для резервістів тероборони планують провести у березні, – розповів командир окремої бригади територіальної оборони Волині Олександр Скумбрій. "Виконання вправ стрільб, метання ручних гранат, стрільби з гранатометів, з протитанкових гармат, керування, управління вогнем, підрозділами", – додав він.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це розповів Суспільному командир батальйону Андрій Сілецький.
Нині військовослужбовці тероборони облаштовуються у новому приміщенні. Батальйон розмістився у колишньому приміщенні поліції. Як розповів командир, нині в приміщенні тривають ремонтні роботи.
Загальна площа приміщення – майже 370 метрів квадратних. Два роки будівлю ніхто не використовував. Тут є 17 кімнат, електроенергія, опалення, вода, – каже Андрій Сілецький.
Нині, зі слів командира, військовослужбовці батальйону доукомплектовують штат та допомагають майстрам наводити лад у будівлі.
"Усе робиться дуже швидко, люди розуміють, що нам треба заїхати. Попри ремонт ми тут функціонуємо. Особовий склад солдатами й сержантами вже укомплектований. Є нюанси по офіцерському складу", – додає Андрій Сілецький.
Навчання для резервістів тероборони планують провести у березні, – розповів командир окремої бригади територіальної оборони Волині Олександр Скумбрій. "Виконання вправ стрільб, метання ручних гранат, стрільби з гранатометів, з протитанкових гармат, керування, управління вогнем, підрозділами", – додав він.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Гупало вітає з Днем Соборності України
Останні новини
В Україні змінили наказ про військовий облік жінок
Сьогодні, 08:00
На Волині батальйон тероборони вже укомплектували солдатами
Сьогодні, 07:19
Волиняни передали допомогу воїнам на Схід. ФОТО
Сьогодні, 05:11
На Волині у матері забрали двох дітей
Сьогодні, 03:11
Медіа