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На Волині батальйон тероборони вже укомплектували солдатами

На Волині батальйон тероборони вже укомплектували солдатами
Батальйон тероборони в Нововолинську вже укомплектували солдатами та сержантами, нині запрошують до співпраці офіцерів.

Про це розповів Суспільному командир батальйону Андрій Сілецький.

Нині військовослужбовці тероборони облаштовуються у новому приміщенні. Батальйон розмістився у колишньому приміщенні поліції. Як розповів командир, нині в приміщенні тривають ремонтні роботи.

Загальна площа приміщення – майже 370 метрів квадратних. Два роки будівлю ніхто не використовував. Тут є 17 кімнат, електроенергія, опалення, вода, – каже Андрій Сілецький.

Нині, зі слів командира, військовослужбовці батальйону доукомплектовують штат та допомагають майстрам наводити лад у будівлі.

"Усе робиться дуже швидко, люди розуміють, що нам треба заїхати. Попри ремонт ми тут функціонуємо. Особовий склад солдатами й сержантами вже укомплектований. Є нюанси по офіцерському складу", – додає Андрій Сілецький.

Навчання для резервістів тероборони планують провести у березні, – розповів командир окремої бригади територіальної оборони Волині Олександр Скумбрій. "Виконання вправ стрільб, метання ручних гранат, стрільби з гранатометів, з протитанкових гармат, керування, управління вогнем, підрозділами", – додав він.

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Теги: тероборона, батальйон, солдати, Нововолинськ
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