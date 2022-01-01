Помітний спад після вихідних: оприлюднили статистику щодо коронавірусу в Україні за добу
Сьогодні, 09:03
За добу 23 січня в Україні:
◾️ зафіксували 12 915 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 1 826, медпрацівників – 224);
◾️ 22 541 людину вакцинували проти COVID-19. Першу дозу отримали 8 280 людей, другу дозу – 8 835 людей, додаткову дозу отримали 87 людей, бустерну дозу – 5 339 людей.
Про це свідчать дані МОЗ станом на ранок понеділка, 24 січня.
В Україні традиційно спад захворюваності після вихідних, днем раніше виявили 15 444 випадки зараження.
Також за минулу добу:
◾️ госпіталізували – 1 836 осіб;
◾️ летальних випадків – 67;
◾️ одужало – 2 430 осіб.
За весь час пандемії в Україні:
◾️ захворіло – 3 870 370 осіб;
◾️ одужало – 3 585 338 осіб;
◾️ летальних випадків – 99 282;
◾️ провели ПЛР-тестувань – 17 523 330.
Від початку вакцинальної кампанії щепили 15 164 118 людей, з них отримали першу дозу – 15 164 116 людей, отримали дві дози – 14 466 084 людини, отримали додаткову дозу – 13 108 людей, бустерну дозу – 208 784 людини. Загалом провели 29 852 092 щеплення.
Кількість захворювань в регіонах за добу:
м. Київ – 464;
Вінницька область – 524;
Волинська область – 251;
Дніпропетровська область – 349;
Донецька область – 84;
Житомирська область – 798;
Закарпатська область – 304;
Запорізька область – 63;
Івано-Франківська область – 1765;
Київська область – 256;
Кіровоградська область – 90;
Луганська область – 19;
Львівська область – 2036;
Миколаївська область – 209;
Одеська область – 670;
Полтавська область – 164;
Рівненська область – 394;
Сумська область – 856;
Тернопільська область – 661;
Харківська область – 1019;
Херсонська область – 142;
Хмельницька область – 536;
Черкаська область – 157;
Чернівецька область – 837;
Чернігівська область – 267.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
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◾️ зафіксували 12 915 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 1 826, медпрацівників – 224);
◾️ 22 541 людину вакцинували проти COVID-19. Першу дозу отримали 8 280 людей, другу дозу – 8 835 людей, додаткову дозу отримали 87 людей, бустерну дозу – 5 339 людей.
Про це свідчать дані МОЗ станом на ранок понеділка, 24 січня.
В Україні традиційно спад захворюваності після вихідних, днем раніше виявили 15 444 випадки зараження.
Також за минулу добу:
◾️ госпіталізували – 1 836 осіб;
◾️ летальних випадків – 67;
◾️ одужало – 2 430 осіб.
За весь час пандемії в Україні:
◾️ захворіло – 3 870 370 осіб;
◾️ одужало – 3 585 338 осіб;
◾️ летальних випадків – 99 282;
◾️ провели ПЛР-тестувань – 17 523 330.
Від початку вакцинальної кампанії щепили 15 164 118 людей, з них отримали першу дозу – 15 164 116 людей, отримали дві дози – 14 466 084 людини, отримали додаткову дозу – 13 108 людей, бустерну дозу – 208 784 людини. Загалом провели 29 852 092 щеплення.
Кількість захворювань в регіонах за добу:
м. Київ – 464;
Вінницька область – 524;
Волинська область – 251;
Дніпропетровська область – 349;
Донецька область – 84;
Житомирська область – 798;
Закарпатська область – 304;
Запорізька область – 63;
Івано-Франківська область – 1765;
Київська область – 256;
Кіровоградська область – 90;
Луганська область – 19;
Львівська область – 2036;
Миколаївська область – 209;
Одеська область – 670;
Полтавська область – 164;
Рівненська область – 394;
Сумська область – 856;
Тернопільська область – 661;
Харківська область – 1019;
Херсонська область – 142;
Хмельницька область – 536;
Черкаська область – 157;
Чернівецька область – 837;
Чернігівська область – 267.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
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