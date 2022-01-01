Помітний спад після вихідних: оприлюднили статистику щодо коронавірусу в Україні за добу

За добу 23 січня в Україні:◾️ зафіксували 12 915 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 1 826, медпрацівників – 224);◾️ 22 541 людину вакцинували проти COVID-19. Першу дозу отримали 8 280 людей, другу дозу – 8 835 людей, додаткову дозу отримали 87 людей, бустерну дозу – 5 339 людей.Про це свідчать дані МОЗ станом на ранок понеділка, 24 січня.В Україні традиційно спад захворюваності після вихідних, днем раніше виявили 15 444 випадки зараження.Також за минулу добу:◾️ госпіталізували – 1 836 осіб;◾️ летальних випадків – 67;◾️ одужало – 2 430 осіб.За весь час пандемії в Україні:◾️ захворіло – 3 870 370 осіб;◾️ одужало – 3 585 338 осіб;◾️ летальних випадків – 99 282;◾️ провели ПЛР-тестувань – 17 523 330.Від початку вакцинальної кампанії щепили 15 164 118 людей, з них отримали першу дозу – 15 164 116 людей, отримали дві дози – 14 466 084 людини, отримали додаткову дозу – 13 108 людей, бустерну дозу – 208 784 людини. Загалом провели 29 852 092 щеплення.Кількість захворювань в регіонах за добу:м. Київ – 464;Вінницька область – 524;Волинська область – 251;Дніпропетровська область – 349;Донецька область – 84;Житомирська область – 798;Закарпатська область – 304;Запорізька область – 63;Івано-Франківська область – 1765;Київська область – 256;Кіровоградська область – 90;Луганська область – 19;Львівська область – 2036;Миколаївська область – 209;Одеська область – 670;Полтавська область – 164;Рівненська область – 394;Сумська область – 856;Тернопільська область – 661;Харківська область – 1019;Херсонська область – 142;Хмельницька область – 536;Черкаська область – 157;Чернівецька область – 837;Чернігівська область – 267.Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.