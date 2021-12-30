На Волині вилучили незаконну деревину вартістю 300 тисяч гривень. ФОТО
Сьогодні, 09:21
У селі Серхів Камінь-Каширського району правоохоронці виявили та вилучили 70 метрів кубічних ділової деревини без відповідних маркувань про її походження.
Про це повідомляє пресслужба обласної прокуратури.
Камінь-Каширська окружна прокуратура здійснює процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні про придбання, отримання і зберігання майна – деревини сосни вартістю близько 300 тис. грн., одержаної кримінально протиправним шляхом (ст. 198 КК України) невідомими особами у селі Серхів Камінь-Каширського району.
Під час огляду домоволодіння на території села правоохоронці виявили та вилучили 70 метрів кубічних ділової деревини без відповідних маркувань про її походження.
Вирішується питання про накладення арешту на вилучене майно.
Слідчі також встановлюють походження деревини та причетних до її зберігання осіб.
Триває досудове розслідування.
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Про це повідомляє пресслужба обласної прокуратури.
Камінь-Каширська окружна прокуратура здійснює процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні про придбання, отримання і зберігання майна – деревини сосни вартістю близько 300 тис. грн., одержаної кримінально протиправним шляхом (ст. 198 КК України) невідомими особами у селі Серхів Камінь-Каширського району.
Під час огляду домоволодіння на території села правоохоронці виявили та вилучили 70 метрів кубічних ділової деревини без відповідних маркувань про її походження.
Вирішується питання про накладення арешту на вилучене майно.
Слідчі також встановлюють походження деревини та причетних до її зберігання осіб.
Триває досудове розслідування.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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