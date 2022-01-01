Понад 200 хворих та 2 летальних випадки: коронавірус на Волині

На Волині протягом попередньої доби зареєстрували 251 новий випадок коронавірусної хвороби COVID-19. Зокрема, захворіли 52 дитини та 11 медпрацівників.Про це повідомляють в обласному центрі контролю та профілактики хвороб.Одужали (осіб) – 47,Летальних випадків (осіб) – 2: Луцький район – 2 випадки по 1 у Луцькій та Підгайцівській ТГ.методом ПЛР (осіб) – 342,методом ІФА (осіб) – 58.– 141 хворий:Луцька ТГ – 63 хворихБоратинська ТГ – 1 хворийБерестечківська ТГ – 4 хворихГородищенська ТГ – 1 хворийГорохівська ТГ – 8 хворихКіверцівська ТГ – 17 хворихМар’янівська ТГ – 6 хворихОлицька ТГ — 11 хворихПідгайцівска ТГ – 20 хворихРожищенська ТГ – 1 хворийЦуманська ТГ – 9хворий– 32 хворих:Володимир-Волинська ТГ – 11 хворихІваничівська ТГ – 2 хворихЛокачинська ТГ — 1 хворийНововолинська ТГ – 14 хворихУстилузька ТГ – 4 хворих– 20 хворих:Камінь-Каширська ТГ – 8 хворихМаневицька ТГ – 11 хворихПрилісненська ТГ – 1 хворий– 58 хворих:Дубівська ТГ – 5 хворихЗабродівська ТГ – 3 хворихКовельська ТГ – 20 хворихКолодяжненська ТГ – 1 хворийЛуківська ТГ – 2 хворихЛюблинецька ТГ – 3 хворихРатнівська ТГ – 24 хворихзахворіли (осіб) – 106 987 (з них дітей – 7680 та медичних працівників –4601),одужали ( осіб) – 101 830 (з них дітей – 7268 та медичних працівників –4407),летальних випадків (осіб) – 2234 (1 дитина та 35 медпрацівників).методом ПЛР (осіб) – 423 864,методом ІФА (осіб) –212 540.За добу 23 січня 2022 року проти COVID-19 в області провели 387 щеплень. Першою дозою щепили — 168 осіб, другою дозою – 181 особу, додатковою дозою – 2 особи, бустерною дозою – 36 осіб.Від початку вакцинальної кампанії отримали одну дозу – 334 579 людей, отримали дві дози – 310 963 людини, отримали додаткову дозу – 395 людей, бустерну дозу – 2410 людей. Загалом провели 648 347 щеплень.