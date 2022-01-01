Понад 200 хворих та 2 летальних випадки: коронавірус на Волині
Сьогодні, 09:29
На Волині протягом попередньої доби зареєстрували 251 новий випадок коронавірусної хвороби COVID-19. Зокрема, захворіли 52 дитини та 11 медпрацівників.
Про це повідомляють в обласному центрі контролю та профілактики хвороб.
Також за добу:
Одужали (осіб) – 47,
Летальних випадків (осіб) – 2: Луцький район – 2 випадки по 1 у Луцькій та Підгайцівській ТГ.
Здійснили тестувань за добу:
методом ПЛР (осіб) – 342,
методом ІФА (осіб) – 58.
Розподіл позитивних випадків за добу по адміністративних територіях області:
Луцький район – 141 хворий:
Луцька ТГ – 63 хворих
Боратинська ТГ – 1 хворий
Берестечківська ТГ – 4 хворих
Городищенська ТГ – 1 хворий
Горохівська ТГ – 8 хворих
Ківерцівська ТГ – 17 хворих
Мар’янівська ТГ – 6 хворих
Олицька ТГ — 11 хворих
Підгайцівска ТГ – 20 хворих
Рожищенська ТГ – 1 хворий
Цуманська ТГ – 9хворий
Володимир-Волинський район – 32 хворих:
Володимир-Волинська ТГ – 11 хворих
Іваничівська ТГ – 2 хворих
Локачинська ТГ — 1 хворий
Нововолинська ТГ – 14 хворих
Устилузька ТГ – 4 хворих
Камінь-Каширський район – 20 хворих:
Камінь-Каширська ТГ – 8 хворих
Маневицька ТГ – 11 хворих
Прилісненська ТГ – 1 хворий
Ковельський район – 58 хворих:
Дубівська ТГ – 5 хворих
Забродівська ТГ – 3 хворих
Ковельська ТГ – 20 хворих
Колодяжненська ТГ – 1 хворий
Луківська ТГ – 2 хворих
Люблинецька ТГ – 3 хворих
Ратнівська ТГ – 24 хворих
За весь час пандемії в області:
захворіли (осіб) – 106 987 (з них дітей – 7680 та медичних працівників –4601),
одужали ( осіб) – 101 830 (з них дітей – 7268 та медичних працівників –4407),
летальних випадків (осіб) – 2234 (1 дитина та 35 медпрацівників).
Здійснили тестувань всього:
методом ПЛР (осіб) – 423 864,
методом ІФА (осіб) –212 540.
Вакцинація від COVID-19:
За добу 23 січня 2022 року проти COVID-19 в області провели 387 щеплень. Першою дозою щепили — 168 осіб, другою дозою – 181 особу, додатковою дозою – 2 особи, бустерною дозою – 36 осіб.
Від початку вакцинальної кампанії отримали одну дозу – 334 579 людей, отримали дві дози – 310 963 людини, отримали додаткову дозу – 395 людей, бустерну дозу – 2410 людей. Загалом провели 648 347 щеплень.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це повідомляють в обласному центрі контролю та профілактики хвороб.
Також за добу:
Одужали (осіб) – 47,
Летальних випадків (осіб) – 2: Луцький район – 2 випадки по 1 у Луцькій та Підгайцівській ТГ.
Здійснили тестувань за добу:
методом ПЛР (осіб) – 342,
методом ІФА (осіб) – 58.
Розподіл позитивних випадків за добу по адміністративних територіях області:
Луцький район – 141 хворий:
Луцька ТГ – 63 хворих
Боратинська ТГ – 1 хворий
Берестечківська ТГ – 4 хворих
Городищенська ТГ – 1 хворий
Горохівська ТГ – 8 хворих
Ківерцівська ТГ – 17 хворих
Мар’янівська ТГ – 6 хворих
Олицька ТГ — 11 хворих
Підгайцівска ТГ – 20 хворих
Рожищенська ТГ – 1 хворий
Цуманська ТГ – 9хворий
Володимир-Волинський район – 32 хворих:
Володимир-Волинська ТГ – 11 хворих
Іваничівська ТГ – 2 хворих
Локачинська ТГ — 1 хворий
Нововолинська ТГ – 14 хворих
Устилузька ТГ – 4 хворих
Камінь-Каширський район – 20 хворих:
Камінь-Каширська ТГ – 8 хворих
Маневицька ТГ – 11 хворих
Прилісненська ТГ – 1 хворий
Ковельський район – 58 хворих:
Дубівська ТГ – 5 хворих
Забродівська ТГ – 3 хворих
Ковельська ТГ – 20 хворих
Колодяжненська ТГ – 1 хворий
Луківська ТГ – 2 хворих
Люблинецька ТГ – 3 хворих
Ратнівська ТГ – 24 хворих
За весь час пандемії в області:
захворіли (осіб) – 106 987 (з них дітей – 7680 та медичних працівників –4601),
одужали ( осіб) – 101 830 (з них дітей – 7268 та медичних працівників –4407),
летальних випадків (осіб) – 2234 (1 дитина та 35 медпрацівників).
Здійснили тестувань всього:
методом ПЛР (осіб) – 423 864,
методом ІФА (осіб) –212 540.
Вакцинація від COVID-19:
За добу 23 січня 2022 року проти COVID-19 в області провели 387 щеплень. Першою дозою щепили — 168 осіб, другою дозою – 181 особу, додатковою дозою – 2 особи, бустерною дозою – 36 осіб.
Від початку вакцинальної кампанії отримали одну дозу – 334 579 людей, отримали дві дози – 310 963 людини, отримали додаткову дозу – 395 людей, бустерну дозу – 2410 людей. Загалом провели 648 347 щеплень.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Гупало вітає з Днем Соборності України
Останні новини
Понад 200 хворих та 2 летальних випадки: коронавірус на Волині
Сьогодні, 09:29
Курс валют у Луцьку на 24 січня
Сьогодні, 09:13
Помітний спад після вихідних: оприлюднили статистику щодо коронавірусу в Україні за добу
Сьогодні, 09:03
В Україні змінили наказ про військовий облік жінок
Сьогодні, 08:00
Медіа