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На «Ягодині» затримали водія пасажирського автобуса з підробленими документами

На «Ягодині» затримали водія пасажирського автобуса з підробленими документами
На митному посту «Ягодин» завдяки співпраці між фахівцями з напрямків внутрішньої безпеки та протидії порушенням митних правил викрили водія пасажирського автобуса на єврономерах.

Про це повідомляє пресслужба Волинської митниці.

З листопада минулого року він здійснював міжнародні перевезення, заявляючи транспортний засіб в режим тимчасового ввезення до 20 днів. При цьому подавав документи, згідно з якими власником цього автобуса є полячка, а українець - орендує (позичає) його у польського підприємця. До договору оренди додавались доручення щодо переїзду автобусом за визначеним маршрутом, витяги з польських та українських дозволів на виконання регулярних перевезень пасажирів.

Однак, як виявилось у ході верифікації документів, українець "нафотошопив" їх несанкціоновано: використав бланки та копії підписів уповноважених представництв польських товариств без їхнього відома та волі. Адже насправді автобус, яким здійснювались міжнародні перевезення, він викупив у приватну власність. Проте не поспішав змінювати місце реєстрації транспортного засобу, аби не платити митні платежі чи податки, як це належить підприємцям - резидентам України.

Через дії, спрямовані на переміщення через митний кордон України з приховуванням від митного контролю пасажирського автобуса марки VOLVO, шляхом подання митному органу як підстави для переміщення транспортного засобу сфальсифікованих документів, автобус марки VOLVO, 2001 року випуску, вартістю понад 51 тис гривень, тимчасово вилучений у справі про порушення митних правил за ст. 483 Митного кодексу. Остаточні рішення про подальший перебіг справи прийматиме суд. Санкція ч. 1 ст. 483 - конфіскація майна та штраф у розмірі його повної вартості.

Волинська митниця вкотре наголошує: відповідно до роз'яснень Державної служби України з безпеки на транспорті, використання транспортних засобів, які зареєстровані в іноземних державах, під час проводження господарської діяльності підприємством - резидентом, НЕ МОЖЛИВЕ. А у випадку, коли за кермом такого транспортного засобу знаходиться громадянин України, дозвіл на його пропуск на митну територію Україну видається за таким алгоритмом:
На «Ягодині» затримали водія пасажирського автобуса з підробленими документами

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Теги: Волинська митниця, Ягодин, водій, пасажирський автобус
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