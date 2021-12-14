Антибіотики з квітня продаватимуть лише за електронним рецептом. ВІДЕО





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Від цього точно постраждають аптеки. За відпуск антибіотиків без рецепта штрафуватимуть на суму від 850 грн до 1 700 грн.



Але значно гірші наслідки – від несвідомого прийому антибіотиків.



“Був випадок, коли пацієнт призначив собі “Бісептол”, він лікував ним респіраторну інфекцію. В результаті в нього виник агранулоцитоз. Пацієнт помер від кровотечі кишково- шлункової”, – розповідає завідувач відділення пульмонології Волинської обласної клінічної лікарні Олег Яковенко.



Скільки антибіотиків споживають українці – точно невідомо, проте є аналіз витрат. У 2020 році загальний обсяг усіх продажів і закупівель цих препаратів перевищив 6 мільярдів гривень. І це на 40 відсотків більше, ніж роком раніше. Причиною міг бути ковід, який часто вдома лікували антибіотиками. Однак, за словами лікаря-пульмонолога із багаторічною практикою, лише 20 відсотків пацієнтів із ковідом потребують лікування антибіотиками.



“Є золоте правило: якщо продовж 72 годин не діє антибіотик, то ми не те лікуємо і не тим лікуємо”, – каже Олег Яковенко.



Головне, з чим почнуть боротись в Україні, – це антибіотикорезистентність. Простими словами: антибіотики перестають діяти. Через надмірне і необґрунтоване їх вживання мікроорганізми виробляють своєрідний “імунітет” і стають нечутливими до ліків.



У ВООЗ насторожені, адже людство прямує до ери без антибіотиків, коли несерйозні інфекції та травми ставатимуть причиною смерті. Зокрема, це стосується країн, де антибіотики може придбати будь-яка людина без рецепта лікаря. В таких державах поява та поширення “супербактерій” дуже висока.



А ще медики наголошують: якщо ви вже пили антибіотик однієї із груп, ви зможете повторно їх вживати лише через квартал.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. З 1 квітня в Україні антибіотики продаватимуть лише за електронним рецептом. Таке рішення пояснюють тим, що безконтрольне вживання антибіотиків без призначення лікаря може призвести до того, що у майбутньому антибіотики стануть неефективними.Про це пише 12 канал Від цього точно постраждають аптеки. За відпуск антибіотиків без рецепта штрафуватимуть на суму від 850 грн до 1 700 грн.Але значно гірші наслідки – від несвідомого прийому антибіотиків.“Був випадок, коли пацієнт призначив собі “Бісептол”, він лікував ним респіраторну інфекцію. В результаті в нього виник агранулоцитоз. Пацієнт помер від кровотечі кишково- шлункової”, – розповідає завідувач відділення пульмонології Волинської обласної клінічної лікарніСкільки антибіотиків споживають українці – точно невідомо, проте є аналіз витрат. У 2020 році загальний обсяг усіх продажів і закупівель цих препаратів перевищив 6 мільярдів гривень. І це на 40 відсотків більше, ніж роком раніше. Причиною міг бути ковід, який часто вдома лікували антибіотиками. Однак, за словами лікаря-пульмонолога із багаторічною практикою, лише 20 відсотків пацієнтів із ковідом потребують лікування антибіотиками.“Є золоте правило: якщо продовж 72 годин не діє антибіотик, то ми не те лікуємо і не тим лікуємо”, – каже Олег Яковенко.Головне, з чим почнуть боротись в Україні, – це антибіотикорезистентність. Простими словами: антибіотики перестають діяти. Через надмірне і необґрунтоване їх вживання мікроорганізми виробляють своєрідний “імунітет” і стають нечутливими до ліків.У ВООЗ насторожені, адже людство прямує до ери без антибіотиків, коли несерйозні інфекції та травми ставатимуть причиною смерті. Зокрема, це стосується країн, де антибіотики може придбати будь-яка людина без рецепта лікаря. В таких державах поява та поширення “супербактерій” дуже висока.А ще медики наголошують: якщо ви вже пили антибіотик однієї із груп, ви зможете повторно їх вживати лише через квартал.

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