Ветеран АТО з Волині очолив Миколаївське управління лісового господарства
Сьогодні, 11:06
Волинянин Олександр Грицай очолив Миколаївське обласне управління лісового та мисливського господарства.
Про це повідомляє видання «Миколаївські новини».
Представив колективу нового очільника Миколаївського ОУЛМГ Олександра Грицая голова Державного агенства лісових ресурсів України Юрій Болоховець.
Олександр Грицай навчався у Львівському державному лісотехнічному університеті, працював у Берестянському лісництві ДП «Цуманське ЛГ» на різних посадах: лісничим, головним лісничим, директором.
11 лютого 2015 року його призвали до військової служби на Схід, повернувшись з якої продовжив роботу головним лісничим Цуманського держлісгоспу. А у вересні 2016 року Олександр Грицай був призначений директором державного підприємства «Камінь-Каширськагроліс».
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це повідомляє видання «Миколаївські новини».
Представив колективу нового очільника Миколаївського ОУЛМГ Олександра Грицая голова Державного агенства лісових ресурсів України Юрій Болоховець.
Олександр Грицай навчався у Львівському державному лісотехнічному університеті, працював у Берестянському лісництві ДП «Цуманське ЛГ» на різних посадах: лісничим, головним лісничим, директором.
11 лютого 2015 року його призвали до військової служби на Схід, повернувшись з якої продовжив роботу головним лісничим Цуманського держлісгоспу. А у вересні 2016 року Олександр Грицай був призначений директором державного підприємства «Камінь-Каширськагроліс».
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Гупало вітає з Днем Соборності України
Останні новини
Ветеран АТО з Волині очолив Миколаївське управління лісового господарства
Сьогодні, 11:06
У Ковелі авто влетіло у бетонну частину мосту: у поліції повідомили деталі ДТП. ФОТО
Сьогодні, 10:24
Медіа