Ветеран АТО з Волині очолив Миколаївське управління лісового господарства

Олександр Грицай очолив Миколаївське обласне управління лісового та мисливського господарства.



Про це повідомляє видання



Представив колективу нового очільника Миколаївського ОУЛМГ Олександра Грицая голова Державного агенства лісових ресурсів України Юрій Болоховець.



Олександр Грицай навчався у Львівському державному лісотехнічному університеті, працював у Берестянському лісництві ДП «Цуманське ЛГ» на різних посадах: лісничим, головним лісничим, директором.



11 лютого 2015 року його призвали до військової служби на Схід, повернувшись з якої продовжив роботу головним лісничим Цуманського держлісгоспу. А у вересні 2016 року Олександр Грицай був призначений директором державного підприємства «Камінь-Каширськагроліс».





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