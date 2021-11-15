У Луцьку поліція розшукує водія, який скоїв ДТП. ВІДЕО
Сьогодні, 11:52
Автопригода трапилася у четвер, 20 січня, близько 19:20 год по вулиці Гордіюк у Луцьку.
Про це повідомляє пресслужба поліції Волині.
Невстановлений досудовим слідством водій, керуючи невідомим автомобілем, здійснив наїзд на 67-річну жінку, котра переходила проїжджу частину по нерегульованому пішохідному переході.
Перебуваючи у шоковому стані, жінка відмовилася від надання медичної допомоги. Однак на наступний день постраждала з тілесними ушкодженнями звернулася у лікарню.
Слідчі відомості внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.
Нині правоохоронці встановлюють марку транспортного засобу та особу водія.
Поліція просить громадян, котрі були свідками автопригоди, звернутися до поліції за номерами телефонів 0502578918 або 102.
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Про це повідомляє пресслужба поліції Волині.
Невстановлений досудовим слідством водій, керуючи невідомим автомобілем, здійснив наїзд на 67-річну жінку, котра переходила проїжджу частину по нерегульованому пішохідному переході.
Перебуваючи у шоковому стані, жінка відмовилася від надання медичної допомоги. Однак на наступний день постраждала з тілесними ушкодженнями звернулася у лікарню.
Слідчі відомості внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.
Нині правоохоронці встановлюють марку транспортного засобу та особу водія.
Поліція просить громадян, котрі були свідками автопригоди, звернутися до поліції за номерами телефонів 0502578918 або 102.
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