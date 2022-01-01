У під`їзді будинку затримали лучанина з наркотичними речовинами

У п’ятницю, 21 січня, близько 22-ї години поліцейські прибули на виклик на проспекті Відродження, що у Луцьку, де в під’їзді будинку виявили чоловіка, біля якого стояв пристрій, схожий на пристрій для куріння наркотичних засобів.Про це повідомляє пресслужба патрульної поліції Волині.Відповідно до ст. 34 Закону України "Про Національну поліцію" поліцейські застосували до 30-річного чоловіка превентивний захід поверхневу перевірку. Під час якої в останнього виявили паперовий згорток з подробленою речовиною зеленого кольору природного походження, ззовні схожою на наркотичну.Також наступного дня під час спільного відпрацювання з екіпажем ТОР, у Ковелі на вулиці Залізничній, патрульні виявили 27-річного чоловіка, у якого під час поверхневої перевірки виявили скляну лампу з нашаруванням коричневого кольору, ймовірно, наркотичної речовини.В усіх випадках патрульні викликали слідчо-оперативну групу для з’ясування усіх обставин.