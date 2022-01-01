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Від сьогодні українці можуть купити ліки за «ковідну тисячу»

Від сьогодні українці можуть купити ліки за «ковідну тисячу»
З 24 січня повністю вакциновані українці віком від 60 років можуть витратити на ліки тисячу гривень, які вони отримали у рамках програми «єПідтримка».

Про це повідомляв прем'єр-міністр Денис Шмигаль у Facebook.

"З 24 січня вакциновані люди від 60 років зможуть використати кошти програми єПідтримка на купівлю ліків.

Придбати лікарські засоби можна буде в аптечних закладах і в інтернет-аптеках як за рецептом лікаря, так і без нього".

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Теги: ліки, ковідна тисяча, українці, пенсіонери
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