Від сьогодні українці можуть купити ліки за «ковідну тисячу»
Сьогодні, 12:35
З 24 січня повністю вакциновані українці віком від 60 років можуть витратити на ліки тисячу гривень, які вони отримали у рамках програми «єПідтримка».
Про це повідомляв прем'єр-міністр Денис Шмигаль у Facebook.
"З 24 січня вакциновані люди від 60 років зможуть використати кошти програми єПідтримка на купівлю ліків.
Придбати лікарські засоби можна буде в аптечних закладах і в інтернет-аптеках як за рецептом лікаря, так і без нього".
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Про це повідомляв прем'єр-міністр Денис Шмигаль у Facebook.
"З 24 січня вакциновані люди від 60 років зможуть використати кошти програми єПідтримка на купівлю ліків.
Придбати лікарські засоби можна буде в аптечних закладах і в інтернет-аптеках як за рецептом лікаря, так і без нього".
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